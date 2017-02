oficinas credenciamento para 'oficineiros' na fccr

VIVER&

Beat Box, dublagem, customização de roupas, criação de conteúdo e vídeo para redes sociais são algumas das 14 novas oficinas que irão complementar o Arte nos Bairros de 2017, projeto da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo).

O credenciamento segue aberto até o dia 15 de fevereiro para interessados em prestarem serviços artísticos e culturais durante o ano para o programa. O edital está disponível no site da FCCR (http://www.fccr.sp.gov.br).

As inscrições dos interessados devem ser efetuadas com o preenchimento da ficha de inscrição encaminhada com os documentos previstos no edital, em envelope identificado e protocolado pessoalmente na Secretaria Geral da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José) ou enviadas pelo correio na Caixa Postal 152, CEP 12.245-970.

Também é necessário que o interessado realize o cadastro de prestadores de serviço e o cadastro na plataforma Lugares da Cultura.

Pode participar do credenciamento qualquer prestador de serviço artístico, sendo micro empreendedor individual ou pessoa jurídica de natureza cultural (empresa, associação ou cooperativa), com sede preferencial em São José.

Os projetos podem ser apresentados para diferentes áreas artísticas e culturais, como música, dança, teatro, audiovisual, circo, manifestações da cultura popular, artesanato, artes visuais, literatura, patrimônio cultural, cultura da infância, cultura digital, gestão cultural e luteria, entre outros.

O programa "Arte nos Bairros" possibilita o acesso dos moradores da cidade ao aprendizado e exercício da arte por meio de diferentes oficinas culturais, estendendo as atividades ligadas aos bairros e distritos.

Com conteúdos que visam atender as necessidades e interesses da população, o programa trouxe como novidade também as oficinas de vitrinismo, poesias em libras, cultivo de plantas em pequenos espaços, técnicas de contação de histórias, circo e aéreos, stop motion, culinária brasileira, gestão cultural e aulas para quem deseja ser DJ. As aulas terão início no dia 20 de março.



