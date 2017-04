novidade Show de luzes no céu do festival rock in rio

VIVER&

Produção do evento anunciou inédita apresentação de drones

Ingressos começam a ser vendidos na próxima quinta-feira e custam R$455 (inteira) e R$227,50 (meia)



A produção do Rock In Rio, festival que acontece em setembro no Rio de Janeiro, anunciou na noite do domingo (2) uma apresentação inusitado agendado para o evento: um show de luzes.

Cerca de 100 drones vão sobrevoar o espaço aéreo da nova Cidade do Rock. Os pequenos veículos aéreos, não tripulados, farão desenhos de luz no céu do Rio de Janeiro durante os sete dias de realização do festival, sempre no intervalo entre a terceira atração e o "headliner" (show principal) da noite. O espetáculo vai durar nove minutos.

O show terá como trilha sonora a bossa nova brasileira, a música-tema do Rock In Rio e música clássica. O movimento das luzes no céu seguirá o ritmo do arranjo criado pela orquestra austríaca Passion for Life, criado especialmente para o evento.

"O Rock in Rio trás o futuro para a nova Cidade do Rock", afirmou o criador do festival, Roberto Medina, em nota. "Será uma apresentação jamais vista na América Latina, colocando o Rio de Janeiro na linha de frente do que de mais moderno está sendo feito no show business mu ndial".

A novidade deve surpreender aqueles que estiveram em edições anteriores do Rock in Rio. "A tecnologia dos drones está em ebulição e na vanguarda das novas formas de entretenimento", continua Medina.

Os ensaios com a orquestra começaram em março. Os equipamentos devem voar por um diâmetro de 200 metros e poderão ser vistos de todos os pontos da Cidade do Rock.

Os ingressos custa R$ 455 (inteira) e começam a ser vendidos a partir do dia 6. O festival acontece nos dias 15, 16 e 17; 21, 22, 23 e 24 de setembro. Informações: http:// rockinrio.com.