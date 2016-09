novidade na grade do SBT

VIVER&

Além do SBT, o 'Duelo de Mães', de Ticiana Villas Boas também será exibido no Discovery





Reinaldo Gottino, com o "Balanço", do almoço, em São Paulo, hoje é o maior share da Record. Na segunda-feira, ele ficou 1h35 em primeiro lugar.

Depois do início da propaganda política, o programa do Luiz Bacci, nas manhãs, passou a ter 21 minutos de intervalo.

Morreu no Rio, segunda-feira, vítima de câncer, o diretor de novelas Sacha Celeste, com passagens por Globo, Bandeirantes e Record.

Um grande show, reunindo Iolanda (Christiane Torloni) e Amadeu (Juan Alba), vai movimentar os momentos finais de "Velho Chico" na Globo.

Paralelo ao trabalho na Globo, com "Vídeo Show" e "Brasil a bordo", Miguel Falabella vai viajar com a comédia "God", de David Javerbaum. A estreia será no Teatro Abel, em Niterói, no dia 30.

O departamento de Esportes da Band em SP sentiu a saída do editor-executivo Wesley Carlo Fernandes Elago, uma figura muito respeitada. Ele foi demitido segunda-feira, após 22 anos de casa. Dizem que sua demissão permitiu à Band evitar outros 4 cortes no setor .



Como pode?

"X Factor" no ar na Band. Apresentadora e jurados à postos. Entre a saída de um e a entrada de outro participante, como num passe de mágica, todos aparecem com roupas diferentes. Cena 1, Alinne Rosa está toda maquiada, longos brincos e traje escuro; cena 2, sem brincos, maquiagem mais suave e vestido branco. Ninguém tem o cuidado de assistir antes de ir ao ar?

Liberado

O SporTV foi levado, de última hora, a mudar a sua escala, fazendo Luiz Carlos Junior dobrar transmissões no domingo e na segunda-feira. Milton Leite, escalado para Grêmio e Palmeiras, em Porto Alegre, foi vítima de forte gripe. Só hoje teremos sua volta em Palmeiras e Flamengo.

Semana especial

De volta de Nova York, depois de uma semana lá, Amaury Junior reservou a semana que vem para exibir, no seu programa da Rede TV!, uma série de reportagens gravadas durante a sua viagem. O espetáculo Aladdin, em cartaz na Broadway, vai merecer espaço especial, com tapete voando em cima da plateia e gênio saindo da lâmpada.

Furou a fila

Escala em jornalismo é o tipo de coisa que, quando não obedece alguns cuidados, sempre dá confusão. Causou o maior mal-estar na Band o fato da "moça do tempo", Laura Ferreira, apresentar o "Jornal da Band" no sábado retrasado. Apresentadoras e repórteres estão incomodadas.

Ivete

Ivete Sangalo será a grande atração do Ratinho no SBT nesta quarta-feira. A sua participação vai ser gravada horas antes do programa ir ao ar. A escolha do dia foi proposital por causa do enfrentamento com o Gugu.

Próxima bíblica

Substituta de "A Terra Prometida" na Record, "Rico e Lázaro" começa ser gravada em dezembro.



Prosseguindo na mesma linha de trabalho, que adotou desde a sua saída da Band, Ticiana Villas Boas prepara uma nova competição alimentar, ideia e produção dela, para estrear no sábado, 22 de outubro, no SBT. O título será: "Duelo de Mães".

O programa será apresentado ao longo de semanas, reunindo as mães de diversos famosos, frente ao desafio de criar e desenvolver cardápios para diferentes ocasiões.

Em todo episódio, haverá a participação de alguns dos mais conhecidos chefs do país, como Salvatore Lói, Alex Atala e Rodrigo Oliveira.

As gravações terão início na primeira semana do próximo mês, em estúdio e externas, com o propósito de imprimir maior dinamismo na sua finalização e não cair na mesmice de outros produtos do gênero.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery