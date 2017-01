novela das nove em Belém

VIVER&

Gominho, China e Juliana Guimarães serão repórteres da Band no carnaval de Salvador.

O SBT solicitou ao órgão de propriedades o registro da marca IBEA - Instituto Brasileiro de Estudos de Audiência...

... Que faz parte da sua queda de braço para conhecer a metodologia do Ibope.

No "Caldeirão" deste sábado, na Globo, acontece a estreia da nova temporada do quadro "Os Pendurados"...

...Acima de 40 metros do chão e presos por imãs a uma plataforma de bungee jumping, Daniel Blanco e Marcos Pitombo disputam a permanência na plataforma.

...O repórter Fábio Ramalho foi recontratado pela Record.

A minissérie "Dois Irmãos" na estreia, marcou 21 pontos de média em São Paulo e 23 no Rio de Janeiro.

Renato Modesto, ex-Record, já anda na mira de alguns canais, incluindo TV paga...

..."A Terra Prometida", escrita por ele, segue em segundo lugar no Ibope.





Arremate

Ainda sobre a novela "A Força do Querer", a atriz Laize Câmara interpreta a melhor amiga de Isis Valverde, papel que seria de Thati Lopes. A comediante abriu mão do convite da Rede Globo para não comprometer seu trabalho nos projetos do grupo "Porta dos Fundos". Já João Gabriel Cardoso entra em participação especial, fazendo o Fiuk quando criança.

Proibido

A Record disparou uma ordem interna, proibindo seus programas de TV e o site do grupo de mencionarem o nome do jornalista Léo Dias em suas matérias.

Encomenda

O autor Carlos Lombardi se prepara para entregar dois novos projetos para a alta direção da Record. Uma novela das 19h e uma minissérie.

Sátira

Andréa Beltrão grava nesta semana uma participação em "Tá no Ar". Ela integra o elenco do seriado japonês "Esquadrão Electro Five" no qual vive uma vilã. Entre os heróis, Akemi (Luana Martau), Hikaro (Maurício Rizzo), Kaijin (Marcelo Adnet) e Naiata (Marcius Melhem).

Sobrou para o 'Chaves'

Em mais uma mudança na programação, o SBT terá a partir desta quarta-feira, das 13h45 às 14h45, o "Primeiro Impacto" com apresentação de Dudu Camargo. O tapa-buraco "Chaves", que acabara de voltar, volta para o banco de reservas.

Aquece, 'Chaves'

De qualquer forma, a ordem é deixar o "Chaves" em "aquecimento". Se o "Primeiro Impacto" derrubar muito a audiência, ele voltará ao ar imediatamente.

Vai entregar

Kika Kalache inicia sexta-feira uma participação em "Sol Nascente", na Globo. Entra como advogada de João Amaro(Rafael Zulu) e vai propor a ele uma delação premiada. Mais uma da série "qualquer semelhança...".



Desde o último sábado uma equipe da Globo grava em Belém cenas da próxima novela das nove, "A Força do Querer", escrita por Glória Perez, com estreia confirmada para o dia 3 de abril.

Os trabalhos na Capital do Pará deverão ser concluídos até sexta-feira e fazem parte dos primeiros capítulos da história. Eles movimentam principalmente os atores Isis Valverde, Marco Pigossi, Fiuk, Dan Stulbach, Rodrigo Lombardi, Laize Câmara e João Gabriel Cardoso.

Um dos motivos que levaram a Globo, uma vez mais, a Belém tem a ver com audiência. Como se sabe, a concorrente Record atinge altos índices nesta praça com alguns de seus programas, algo que incomoda a líder. De lá, a equipe de "A Força do Querer" seguirá para Manaus, mas para gravar com outros atores.



