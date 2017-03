novela a vez delas na tv

VIVER&

- 04:37



Com estreia em maio, a novela "Malhação", após ter uma protagonista negra, para a nova temporada prepara mais uma novidade: a amizade será o mote da atração no lugar do tradicional triângulo amoro.

E não haverá um casal protagonista, mas um grupo de cinco amigas: Lica (Manoela Aliperti), Ellen (Heslaine Vieira), Tina (Ana Hikari), Benê (Daphne Bozaski) e Keila (Gabi Medvedovski).

A nova Mallhação, nomeada de "Viva a diferença", busca ressaltar a diversidade e o empoderamento feminino, além de ter como palco a cidade de São Paulo. Na trama jovem, cinco meninas de universos e personalidades diferentes se conhecem após uma situação inusitada: uma pane no metrô.

Na trama, Keila entra em trabalho de parto enquanto está presa no trem e as meninas se unem para ajudá-la. O nascimento da criança marca o início do vínculo entre elas.

A nova temporada é escrita por Cao Hamburguer, o criador do sucesso dos anos 1990: "Castelo Rá-Tim-Bum" (TV Cultura). A produção conta ainda com Lúcio Mauro Filho, Ângelo Antônio, Marcello Anthony e Matheus Abreu, que interpretou Cauã Reymond na primeira versão de "Dois irmãos" (Globo).