Nova MTV aposta em pegação

Os canais Fox 1 e Fox Action vão estar abertos entre os dias 12 e 16 para os assinantes de todas as operadoras que possuem o Fox Premium...

...No dia 15, o assinante poderá acompanhar a maratona da 5ª temporada de Homeland (12 episódios) e ao seu término assistir ao 1º episódio da 6ª temporada que estreia no mesmo dia que nos EUA.

Cenário do "Masterchef" continua montado no Estúdio 2 da Band, aguardando o início de gravações da nova temporada.

Band permanece afirmando que a próxima edição do "X Factor" estreia em agosto.

Dalton Vigh lance neste semestre o longa "A comédia divina", no qual interpreta um apresentador de telejornal e se acha o próprio William Bonner...

...O ator também trabalha em outros dois roteiros para o cinema e irá dirigir um deles.

Rafael Cortez vai para o "BBB", mas deixou várias gravações de entrevistas para o "Vídeo Show".

Foi muito bem o "Caldeirão de Ouro", premiação exibida no sábado passado.

O programa de Luciano Huck deu 16 de média na Grande São Paulo, aumentando em 4 pontos a audiência do horário em comparação com os quatro sábados anteriores.

No Rio de Janeiro, marcou 18 pontos e um crescimento de três pontos na faixa .

Segundo a Globo, a saída de Tarcísio Meira da novela "A Lei do Amor" estava prevista na sinopse. Então tá.



bate - rebate



CANAL 1



Data limite

A Record planeja concluir até o dia 16 todo o processo de mudança dos profissionais da GGP (empresa do Gugu) para uma outra produtora, possivelmente a I9TV. Só a partir daí é que o diretor Virgílio Abranches irá reunir as equipes para tratar da temporada 2017 do Gugu.

Fechou questão

A Globo definiu a data de 3 de abril para estreia de "A Força do Querer", novela escrita por Glória Perez, já em gravação, que irá substituir "A Lei do Amor". E para não melindrar as muitas estrelas do elenco, nada melhor que um rodízio.

Dramalhão mexicano

No SBT, está marcada para o próximo dia 30 a estreia de "O que a vida me roubou", novela estrelada por Angelique Boyer e Sebastián Rulli. Vai entrar no lugar de "A Gata". Dramalhão de sucesso, conta a história de um homem que, após um coma, tenta reconquistar o que a vida lhe roubou.

Cirurgia

Apresentador do programa "Tá Sabendo?" na Rede TV!, Thiago Rocha aproveitou o período de férias para se submeter a uma cirurgia ortognática, conhecida por modificar a posição do maxilar, queixo e gengiva. Thiago voltou, ao vivo, na segunda-feira e vinha reclamando que não estava conseguindo respirar direito.

Negociação

Logo após "Velho Chico", Benedito Ruy Barbosa começou a desenvolver novos trabalhos para a televisão. Só que agora, encerrado o período de férias, sua prioridade passa a ser a discussão da renovação de contrato com a Globo. O compromisso atual termina em março deste ano.

Boatos

Silvio Santos e a direção de programação do SBT continuam de férias. Porém, a rádio-corredor não para e fala em nova mudança na grade a partir do dia 16, inclusive com a volta de "Carrossel". A assessoria não confirma.



Após a devolução da marca MTV pelo Grupo Abril para a Viacom, em 2013, ano em que também aconteceu sua primeira transmissão (1º de outubro, às 21h30) no sistema pago, logo se criou uma enorme expectativa quanto ao que o assinante poderia receber em termos de qualidade.

Depois de mais de 20 anos no ar em TV aberta, como "MTV Brasil", revelando grandes profissionais e marcando época, ninguém poderia sequer imaginar que o próximo estágio, nessa troca de mãos, seria andar para trás.

Acompanhando o desenho de grade atual, como não ter saudade da antiga? A de agora se mostra mais preocupada em exibir jovens em meio a festas, bebedeiras, discussões calorosas e muito sexo, explorando formatos como "Are You The One?" e "De Férias com o ex".

Difícil saber aonde tais realities de pegação irão levar o canal, até porque tudo que é demais cansa. De qualquer forma, nem tudo por lá é perda de tempo. O "Adotada", que inclusive concorreu ao Emmy, surge como uma boa exceção.



FLÁVIO RICCO



Colaboração: José Carlos Nery