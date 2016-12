Nostalgia Chaves de volta ao sbt

VIVER&

Um dos personagens mais amados da televisão brasileira, Chaves voltará à grade de programação diária do SBT a partir da próxima segunda (2).

A emissora de Silvio Santos anunciou ontem (28) mudanças para 2017, entre elas, o retorno do personagem protagonizado por Roberto Bolaños às tardes da emissora.

Irá ao ar o "Clube do Chaves", às 13h45, com episódios clássicos do seriado de sucesso dos anos 1980. Também estão programadas exibições de quadros com Chapolin, Chaveco e Dr.Chapatin.

Mudanças.

As reprises entrarão no lugar do programa "Fofocando", atração criada em agosto, com o objetivo de contar sobre a vida dos famosos, mas que não teve boa aceitação do público.

Foi anunciado ainda na nova grade que o "SBT Notícias" será exibido ao vivo durante toda a madrugada.