Na última quinta-feira, 8 de abril, a construtora Terra Simão reuniu autoridades e empresários em um evento exclusivo, no EducaMais em Jacareí, com a presença do economista Ricardo Amorim, para apresentar o seu novo empreendimento na cidade: o Arboville.

Trata-se de uma proposta diferenciada para a região em termos de investimento e urbanização, a nova centralidade já começou a ser construída em uma área de 17 milhões de metros quadrados.

O Arboville foi projetado para atender a uma população de 135 mil habitantes e terá uma completa infraestrutura, incluindo hospital, supermercados, hotel, centro de convenções, centro empresarial, centro esportivo, escola, faculdade, shopping, centro cultural, parque tecnológico no entorno da via principal, torres residenciais, prédios mistos residenciais com comércios e condomínios horizontais de residências.

Feriadão saboroso está sendo proposto pelo Cassiano Restaurante, de São José dos Campos. Começa hoje o 2º Festival do Bacalhau, que segue na casa até o dia 30 de abril.

O chefe da casa, Marcelo Nogueira, e o consultor gastronômico Manuel Pires, o Manoelzinho, prepararam um delicioso menu com toda a tradição e arte da culinária portuguesa.

Entre os destaques estão, o bacalhau Meia Desfeita que traz posta do peixe puxada no azeite, batatas à portuguesa, cravos, vinho branco, grão-de-bico, cebola dourada, folhas de hortelã e louro.

A cervejaria Devassa, no Colinas Shopping, de São José dos Campos, está propondo novo encontro para a comemoração de seus dois anos de terça-feira 100% "femininas" na cidade no próximo dia 25 de abril.

Além de convocar a cantora Priscilla Couto para soltar a voz, a noite "Boteco TPM" promete outras surpresas.

A "terças de TPM" foi criada a partir de uma ação idealizada pela empresária Vanessa Marietto especialmente para que o público feminino pudesse ter um dia dedicado somente para curtir com as amigas, assim como os homens têm a tradicional quarta-feira de futebol.

A ortodontista Fabiane Pulga, da CEL Clínica de São José dos Campos, participou no início do mês, no hotel Pullman, em São Paulo, do lançamento no Brasil de uma nova opção de tratamento do avanço mandibular para crianças e adolescentes.

E como uma das principais especialistas em Invisalign da região, a profissional foi um dos brasileiros convidados a participar do EMEA Summit Dubai 2017, que acontece entre os dias 11 e 14 de maio. É o maior evento mundial sobre alinhadores estéticos e acontece a cada dois anos.

O empresário gourmet Claudio Moraes, do Le Quintal, propõe novas noitadas do VIP Gourmet Club, hoje e amanhã em São José dos Campos. Mantendo a proposta de que o cliente pode e deve levar seu próprio vinho, sem cobrança de rolha, a casa aproveita o clima de santos feriados para agradar os mais apegados às tradições trazendo como opção o Bacalhau às natas amparado por couve manteiga salteada no azeite aromatizado". Para os que insistem no "pecado da carne" a 2ª opção é o famoso Filé mignon grelhado ao molho poivre noir.



