Esse encontro promete! Vai ser na noite do dia 18 de abril próximo, no Co-necta Espaço de Coworking, em São José dos Campos, a nova reunião do projeto "Good Ideas Co-nnect" reunindo três importantes nomes para debater sobre empreendedorismo em suas diversas fases

São eles: o fundador do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Fernando Mendonça, representante da chamada geração Old School; o empresário Oscar Constantino, que representa a geração Baby Bommer e a consultora de comunicação Jaqueline Lafloufa, representante da Geração Y.

No comando do coworking, o casal Daniela Asdente e Luiz Paulo Loretti, propõe discutir com a sociedade as motivações de empreendedorismo das gerações.

Arte viva

O tradicional hotel Toriba, em Campos do Jordão, está servindo de residência artística para

o escultor francês Christian

Soucaret.

A convite do Salão de Outono da América Latina, o escultor procurou um lugar onde pudesse dar forma a obra de arte intitulada "Entre-Deux", e acabou aceitando o convite do empresário Aref Farkouh, sócio proprietário do Toriba.

Com o propósito de valorizar e dar vida à natureza morta, transformando-a em obra de arte foi escolhida uma árvore Tuia, também conhecida como cipreste, na mata do entorno do hotel.

"A árvore será o pilar de sustentação deste mobile", comentou Christian. A ideia de esculpir árvores mortas, veio de uma necessidade de fazer viver árvores devastadas por uma grande tempestade na França, em 2009.

A obra de Soucaret será exposta o 5º Salão de Outono da América Latina de São Paulo, a partir de 4 de maio.

Sapatilha

Teve início, segunda-feira última, na Corpo Cia Academia, em Guaratinguetá, o chamado Ballet Fitness, modalidade de exercícios de academia, criada pela bailarina Betina Dantas, que mistura os passos e postura das aulas de balé com os exercícios de musculação, como abdominais, flexões e agachamentos, por exemplo, sendo uma excelente opção para quem não gosta da monotonia dos treinos de musculação na academia. As aulas de ballet fitness trabalham todos os grupos musculares e ajudam na coordenação motora.

ReciclArte

O CenterVale, recebe, até o fim do mês de abril, uma mostra de peças decorativas artesanais produzidas por um grupo de moradoresde rua atendido pela Prefeitura de São José dos Campos. Serão expostas peças confeccionadas com paletes de madeira, que se transformam em móveis como bancos, mesas de centro, jardineiras, estantes, entre outros. Para o gerente de operações do CenterVale, Gilberto Brito, promover a inclusão social e reduzir a vulnerabilidade socioeconômica faz parte dos compromissos do shopping com a sociedade.

Amiga 'pet'

A atriz e diretora teatral Karina Sbruzzy comemora hoje seu aniversário no restaurante Santa Figueira em Tremembé. O "Aniversário Solidário", animado pelo cantor Peléco, será em prol da ONG Sabe (Associação Amiga dos Bichos e da Ecologia), de Taubaté, e como presente a moça sugere 3 kg de ração.

Beira Mar

A La-Cava Eventos, de São José dos Campos, foi a responsável pela organização do badalado casamento de Larissa Berlato e Reinaldinho Moreira, no fim de semana em São Sebastião, Litoral Norte. Entre os padrinhos o casal de atores Bruno Gissoni e Yanna Lavigne.



