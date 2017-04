VIVER&

áries



Você vai obter algumas respostas que você tem esperado por muito tempo e que irão impulsionar a sua vida amorosa. Qualquer coisa pode acontecer hoje... Sua audácia terá um efeito positivo.

Touro



Seus ideais são tão elevados que estão fazendo você ficar zonzo. Seria bom se concentrar em construir pontes entre seus sonhos e a realidade em vez de dar lugar ao acaso.

Gêmeos



Você está mais inclinado a demonstrar seus sentimentos do que o habitual. Tenha cuidado para não se lançar em uma relação passageira. Não faça promessas. Você está indo na direção certa.

Câncer



Você vai achar fácil expressar o seu amor ao seu parceiro, não importa como, desde que você se sinta bem. Não perca tempo com os detalhes e você vai ter a satisfação real.

Leão



Um de seus amigos vai ajudá-lo a obter uma visão de coisas novas que vão fazer você feliz. Esteja aberto a novas ideias e você vai ganhar enriquecendo o seu conceito de amor.

Virgem



Sua possessividade ou a de seu parceiro é a causa de seu mal-estar. É hora de resolver as coisas e compreender que você tem que se livrar do problema para poder avançar. Você não anda motivado. Siga com a consciência limpa.

Libra



Alguém próximo a você vai lhe ajudar a perceber uma coisa que está fazendo de errado em seu relacionamento. Leve o problema a sério e dê mais atenção ao ponto de vista do seu parceiro.

Escorpião



Siga o seu instinto e fuja com o seu parceiro. Esqueça a sua rotina, ela só suprime sua inspiração emocional. Este é o amor apaixonado, cúmplice, longe da rotina. Vai ser um bom dia para dar novos passos.

Sagitário



Lembre-se de que a perfeição não é deste mundo e não se ofenda pelas irregularidades de outras pessoas. Esforce-se um pouco mais e tudo vai se resolver. Os conflitos de autoridade irão mostrar suas falhas.

Capricórnio



Decidir o que vem em primeiro lugar será essencial para obter uma imagem mais clara. Se isto é uma escolha entre duas pessoas ou dois diferentes estilos de vida, você terá que manter a cabeça limpa para controlar suas dúvidas.

aquário



O seu desejo de progresso e autorrealização será o centro das atenções. Você está levando o seu parceiro com você. Você não terá dificuldades para hipnotizar a sua presa.

peixes



As pessoas vão invejar a sua autoconfiança e isso pode levar a um conflito. Caprichos e impulsos frenéticos deixarão você cansado. Modere o seu entusiasmo pela atividade física.



QUIROGA

Inícios

É um belo dia, cheio de energia positiva e contagiosa, que dará um impulso para você agir, às vezes com um pouco de loucura, mas sempre com espírito conquistador e obstinado. É um ótimo momento para começar um negócio.