Custo menor

Os médicos, dentistas, fisioterapeutas, radioterapeutas e outros profissionais da área vão adorar a novidade!

A equipe do projeto Médicos de Zilveti Advogados (São Paulo) participa hoje no hotel Nacional Inn, em São José dos Campos, de um evento sobre o tema "Redução de Impostos e Benefícios Fiscais para a Área de Saúde".

Na ocasião, Marília de Prince Rasi Faustino e Natália Affonso Pereira vão falar sobre a possibilidade de redução da carga tributária para os profissionais da área de saúde.

Condomínio

Está marcado para amanhã, dia 12 de abril, o início da Expo Síndico Jacareí, um encontro que apresenta as novidades do mercado para o setor. Segundo Elaina Correia, organizadora do evento, o objetivo da feira é reunir em um mesmo local os síndicos de condomínios e as empresas prestadoras de serviços especializadas nesse ramo fomentando troca de experiências e geração de negócios.

A feira conta com mais de 40 expositores com a presença do especialista Marcelo Duarte, pilotando palestra sobre "Como ser um Síndico de Sucesso". Outros temas como "Portaria Virtual - mitos e verdades" e "Coaching Síndico - Você não está sozinho!", também serão discutidos.

Berimbau

Residindo em Guaratinguetá nos últimos dois anos, onde comanda a academia União Capoeira, o capoeirista Mestre Calango viajou ontem para a cidade de San Luis Potosí, no México, onde participa entre 14 e 16 de abril de uma séria de atividades dessa arte/esporte, tendo como um dos momentos mais aguardado, a sua participação na Roda de Boa Vinda na plaza Del Carmem.

Nem bem retorna para Guará, em seguida ele carimba novamente o passaporte. Dessa vez para a Rússia, onde é o convidado especial nas comemorações nos dez anos da academia Cordão de Ouro de Moscou. Por lá, ele pilota o workshop "Musicalidade e Técnica da Capoeira".

Olha o passarinho

Os trabalhos de três renomados fotógrafos especialistas em registrar os animais da Mata Atlântica podem ser vistos no Serramar Shopping, em Caraguatatuba, até o próximo dia 30 de abril. Comemorando os 160 anos da cidade, a mostra conta através de imagens incríveis a história da fauna da Mata Atlântica pela visão dos fotógrafos João Paulo Rosa, Phill Riente e Jarbas Mattos, que moram em diferentes cidades do interior de São Paulo.

Laboratório

Voltado para o tema "Educadores que inovaram e impactaram o interesse de seus alunos no ensino de Ciências", Cândido Oswaldo Moura, professor de uma escola pública em Ubatuba participa hoje, no Rio de Janeiro, do seminário no Museu do Amanhã sobre "Ciência para o Amanhã: Caminhos da Ciência, Tecnologia e Inovação para a Juventude", promovido pela Fundação Roberto Marinho.

Moura é o idealizador, orientador e coordenador do projeto de iniciação científica UbatubaSat, responsável pela construção do nanossatélite Tancredo-1, lançado ao espaço no fim do ano passado. Atualmente, o UbatubaSat tem a parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.

Dança comigo

Prossegue até o próximo dia 30, em São José dos Campos, a campanha "Dance Mais" lançada pela bailarina e coreógrafa Cristina Cará, com direito a aulas especiais no dia 29 de abril, Dia Internacional da Dança.

Durante esse período, novos alunos poderão se matricular na academia com condições especiais. Independente da modalidade escolhida -- jazz, balé, sapateado, dança contemporânea, hip hop ou balé fitness -- a dança reúne inúmeros benefícios para pessoas de todas as idades, de crianças e adolescentes aos adultos e à terceira idade.



