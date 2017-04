VIVER&

Sal de frutas

O perfil oficial do prefeito de Taubaté Ortiz Junior (PSDB) no Facebook postou na última segunda-feira comentário sobre o caso da licença-prêmio de sua madrasta.

O tucano tentou explicar o caso para os seus seguidores, mas deixou de responder todas as perguntas indigestas que questionavam se Odila Sanches receberá alguma punição.

Novidades na área

Tem sangue novo circulando nas veias do grupo "Novos Empreendedores do Secovi", na Regional Vale do Paraíba. Mais precisamente do advogado, especialista em Direito Imobiliário Empresarial, Michel Monteiro, que acaba de assumir sua coordenação e, na última semana, reuniu-se com o NJEA (Núcleo dos Jovens Empreendedores da Aconvap), representado pela engenheira Luana Azevedo e pelo empresário Marcelo Malamud.

O objetivo é selar uma aliança e unir forças para na classe de jovens profissionais do mercado imobiliário. O grupo "Novos Empreendedores Secovi" é voltado para jovens profissionais que atuam no mercado imobiliário e se reúne para debater o futuro das instituições, colaborando com a modernização dos diversos segmentos que compõem a cadeia imobiliária.

Poder e ação

A cidade de São José dos Campos recebe entre amanhã e depois, o curso "O Poder da Ação", organizado pelos mastercoach integral sistêmico Giovana Mota e Erick Hirose e equipe.

O treinamento, a ser realizado no hotel Monreale, possibilita intensa imersão em autoconhecimento e em ferramentas que têm como base os resultados confirmados da metodologia utilizada pelo especialista Paulo Vieira.

O curso, favorece a alta performance através de ação, foco e apresentação de conceitos para transformar atitudes imediatas, além de quebrar ciclos de insatisfação e gerar novos planos para vida pessoal, profissional e financeira do participante.

Emoções

Cresce na cidade as expectativas em relação a escala que o cantor sertanejo Leo Chaves -- da dupla Victor & Leo -- fará em São José dos Campos no próximo dia 16 de abril.

Convocado pelo mastercoach trainer Bento Augusto, principal treinador em Programação Neurolinguística do Brasil, Leo participa no Interactive Hall de um workshop show com conteúdo forte e intenso que , segundo organizadores, será capaz de impactar a vida das pessoas no desenvolvimento da inteligência emocional.

Balança

Acaba de chegar a Jacareí a Clinica Estil, conceito em estética e emagrecimento! A inauguração realizada em um coquetel bem intimista, cardápio orgânico e fitness, contou com a presença de amigos de Camilla e Jonathan Estil, empresários e proprietários da rede de clínicas.

Mais que um corpo perfeito, o método 5S de emagrecimento busca proporcionar equilíbrio e uma nova vida, por meio de reeducação alimentar com foco na perda de até 15 kg em um único mês. A rede inaugura em breve uma unidade prime no Pátio das Américas, no Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

A Bela e a Fera

Sabe quem confirmou presença na 1ª etapa do Duathlon do Vale 2017 em São José dos Campos no domingo, 21 de maio?

Lua Silva, triatleta do Guarujá, e integrante da equipe Adriano Bastos Treinamento Esportivo, tri campeã paulista de Triathlon Sprint em 2015 Age Gruop; 3ª colocada no campeonato Brasileiro Sprint de 2015 e 5ª colocada do Triathlon Internacional de Santos em 2016, com participação no Mundial de Triathlon de Cozumel no mesmo. Lua participará pela primeira vez da competição, que acontece pelo 7º ano consecutivo na cidade e região.



