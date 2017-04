VIVER&

- 04:39

Ano 20

A empresa Terra Simão recebe hoje, no EducaMais em Jacareí, o economista Ricardo Amorim para um evento exclusivo só para convidados e durante o qual comemora seus 22 anos de atividades no mercado.

Além da palestra com o economista, a construtora também apresenta o seu novo, moderno e surpreendente projeto. O empreendimento, que começou a ser desenhado em 2010, propõe transformar tudo o que conhecíamos sobre planejamento, urbanização, mobilidade urbana e respeito ao meio ambiente e tem sido guardado a sete chaves!

Segundo a diretoria da Terra Simão, o empreendimento será um marco na história urbanística do Vale do Paraíba.

Cedo ou tarde?

O prefeito Felicio Ramuth (PSDB) contou na segunda-feira, em entrevista ao pastor Carlito Paes, detalhes de sua rotina. O tucano disse que acorda às 6h50 e, antes de chegar à Prefeitura, visita alguma obra ou bairro de São José dos Campos. A entrevista foi publicada na página do Facebook do pastor da Igreja da Cidade.

Estado laico?

Vereadores da bancada religiosa da Câmara de Taubaté usaram a tribuna para criticar uma peça teatral exibida no Sesc, que trazia uma atriz transexual no papel de Jesus. Um deles, Bobi (PV), inclusive levou apoiadores até o espetáculo para protestar.

Fazendo arte

O mês de abril chegou com tudo e com novidades que devem aproximar consumidoras tradicionais a marca Arezzo. E o primeiro passo dessa aproximação acontece hoje nas lojas da marca no Vale do Paraíba.

Cada uma delas recebe artistas escolhidos a dedo para a ação "Persona Me". Na compra de itens selecionados, as clientes ganham a customização de suas bolsas e calçados para deixá-los com a sua própria identidade, com um toque mais urbano, divertido e único.

A personalização será feita através de pinturas e grafites estilizados feitos por grafiteiros renomados da região, como Thiago Mordix no CenterVale Shopping; Vespa no Colinas Shopping; Flávio Sponton no Vale Sul Shopping (são José dos Campos); Wagner Sante na Arezzo Caçapava; Maria Queiroga em Jacareí; Valdir Ferreira da Silva no Taubaté Shopping; e Alligton Aurélio de Souza em Pindamonhangaba. Adiantadinha como só ela, a Arezzo de Guaratinguetá realizou ontem a ação "Persona Me".

Chantilly

Quem comemora hoje aniversário de 11anos de idade é o Funil Bar. A festa será embalada por uma boa música ao vivo da banda Eva Venenosa e o contagiante bom humor dos garçons. Com direção de Ricardo Sampaio, Samora Souza e Wallace Moreira a casa a festa acontece na animada av. Adhemar de Barros, em São José dos Campos. Haverá comemorações no mês todo.

Próxima estação

As obras do artista plástico e publicitário Rodrigo Casagrande, de Jacareí, poderão ser vistas pelos usuários do metrô em São Paulo. Com 20 obras, a exposição "Alegria" chega à Estação Clínicas, no período de 10 à 30 de abril. Aos 32 anos, Casagrande comemora o importante momento na sua carreira. "São vinte obras, abstratas e desenformadas. As gravuras da exposição são disformes e coloridas, causando uma boa sensação", ressaltou em nota.



