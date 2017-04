VIVER&

- 04:40

Questão de imagem

Acontece amanhã, no dia 6 de abril, em São José dos Campos, a uma confraternização no espaço Harmonia, com direito a coquetel para brindar o sucesso do empreendimento fundado há quase 20 anos pela empresária Maria José Peres Fracção e apresentar os profissionais que estão atualmente na casa.

São dezenas deles, aliás, que estarão reunidos, como Paula Kato, Vanessa Senne, Priscila Almeida Xavier, Jolaine Masson, Andréa Xavier, Rogério Braga, Lucimara Lopes, Juliana Barros, Ana Beatriz Noronha, Giliane Ferreira, Sirlane Cristina Bispo e Sara Ribeiro.

O encontro vai contar com a participação especial da consultora de imagem Maria Fernanda Bastos, que dará dicas de moda e estilo.

Faça parte

Uma parceria para o bem, entre o Empório da Papinha com o GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), de São José dos Campos, deverá marcar na cidade o Dia Mundial de Combate ao Câncer, comemorado no próximo sábado.

Instituído em 8 de abril pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a data tem como meta atrair a atenção da população para o combate e a cura do câncer. Neste dia, a sociedade mundial se mobiliza para o aumento no índice da doença.

Com o objetivo de a arrecadar fundos para os projetos do Hospital do GACC em São José, o Empório da Papinha entre os dias 2 e 9 de abril reverterá à entidade, 10% do valor de qualquer produto alimentício adquirido no Quiosque ou Delivery. Estão à venda purezinhos e comidinhas orgânicas para bebês a partir de 6 meses de idade.

Faça parte - 2

Sob o comando de Doroti Tiba e Regina de Campos, o voluntariado do hospital Antoninho da Rocha Marmo, em São José dos Campos, promove hoje e amanhã o já tradicional Bazar de Produtos Artesanais, confeccionados pelas voluntárias e por expositores convidados.

Todo a renda será revertida em prol dos pacientes do SUS atendidos pelo hospital.

Candelabro

Na última semana ,Tânia Carvalho pilotou evento no Relicário Arte & Decor, em São José dos Campos, apresentando a nova loja na cidade, afim de resgatar os tradicionais leilões de arte.

De quebra, ela inaugurou mostra do artista plástico Fernando Rodrigues.

Comemorar

Mês de comemorações múltiplas para a empresária Cibeli La-Cava, de São José dos Campos. Em comemoração aos dez anos de atividades de sua empresa La-Cava eventos, organização executiva de eventos e cerimoniais, foi lançado no último domingo, dia mundial da conscientização do autismo, a campanha "Multi", em prol do Gaia (Grupo de Apoio ao Individuo com Autismo), em São José dos Campos, associação civil sem fins lucrativos, fundada por pais de filhos com autismo. O ponto alto das comemorações no domingo foi o lançamento do site www.gaiasjc.org.br que, entre objetivos, deverá arrecadar fundos e dar visibilidade a esta instituição de trabalho tão sério e efetivo aos indivíduos portadores de autismo de nossa região.

Comemorar 2

Mas as comemorações de Cibeli La-Cava não param por aí. No dia 20 de abril, a empresária comemora com festa seus 50 aninhos de idade. Vai ser na The Room, exclusivo para convidados entre 20h e 0h, com a presença dos DJ Digão e DJ Felipe B2B e a dupla Fernando & Fabiano.

E sabe o que Cibeli está sugerindo como presente? Doações para o próprio Gaia por meio do site recém-criado.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES