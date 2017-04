VIVER&

- 04:40



Aries



Você vai encontrar oportunidades favoráveis para demonstrar a extensão de seus sentimentos. Não seja desconfiado e mostre como você realmente é! Olhe atentamente ao seu redor.

Touro



As circunstâncias hoje o levam automaticamente a pensar de forma construtiva sobre o futuro. É hora de discutir os planos com o seu parceiro e ouvir os dele também.

Gêmeos



Você está ansioso para olhar as bases de sua vida amorosa de perto. Tire o tempo que precisar sem se apressar em decisões de longo alcance. Este é o momento para uma discussão profunda com o seu parceiro.

Câncer



Uma sensação de expectativa não vai deixar você ver as coisas objetivamente. Seja realista, você precisa deixar o seu parceiro pensar que está no comando se você quiser ganhar esta batalha.

Leão



Intercâmbios com as pessoas próximas de você estão se tornando mais claros. É hora de operar com maior privacidade e esclarecer a comunicação para falar mais habilmente sobre seus desejos.

Virgem



A estrela da sorte está brilhando sobre seus relacionamentos íntimos. Novos desejos aparecerão em circunstâncias que permitirão que esses desejos sejam vividos. Você precisa de tempo. Mantenha a calma.

Libra



Haverá alguma conexão, seja ela próxima ou distante, entre a amizade e o amor. Não hesite em pedir conselhos de alguém em quem confia e que está vendo a situação do lado de fora.

Escorpião



Você não terá problemas para entender as mensagens indiretas do seu parceiro e ele vai admirar você por isso . Se você for solteiro, estará muito motivado para sair e conhecer pessoas.

Sagitário



Você vai sentir uma grande necessidade de procurar uma atmosfera íntima. Não insista se você sentir que seus instintos não estão de acordo com suas ações. Seja você mesmo para evitar mal-entendidos.

Capricónrio



Não tente raciocinar muito. Lógica e sentimentos não combinam. Não inicie negociações difíceis. Você vai estar a procura de paz e tranquilidade. Seja mais disciplinado.

Aquário



Seu parceiro tem suas necessidades. Não as ignore. Você tem tudo a ganhar, colocando suas cartas na mesa e colaborando com ele. Esta será uma discussão frutífera que vai aproximá-los.

Peixes



Você está totalmente sintonizado para satisfazer o seu parceiro. Ele está sortudo hoje! Você não terá problema alguma para se expressar com clareza. Este é o momento para resolver um desentendimento com pessoas que o rodeiam.



h oróscopo



QUIROGA

À Flor da pele

Você será capaz de brilhar em seu cotidiano se você se adaptar ao clima hipersensível, que deixa as pessoas receptivas e sensíveis, mas nem sempre racionais em suas respostas. Será necessário demonstrar diplomacia e benevolência para obter resultados.