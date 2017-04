VIVER&

Na noite da última quinta, São José dos Campos ganhou mais uma concessionária do grupo Osten, agora com as marcas Jaguar Land Rover, inaugurando um showroom amplo e completo, com seus mais recentes conceitos visuais e de design das marcas.

Foi uma inauguração de parar o trânsito na av. Eduardo Cury tamanha movimentação de pessoas no coquetel que superou expectativas. O evento teve a assinatura F3 Entretenimento.

Entre os que foram conferir de perto o evento estavam o proprietário do grupo Osten, Jorge Yamaniski Filho; o diretor geral também do grupo, Fábio Gomes; o presidente da Jaguar no Brasil, Frédéric Drouin.

Todos cercados de muita gente bacana e descolada de toda região. O evento foi encerrado com um tributo a Amy Winehouse, na voz poderosa da cantora Lud Mazzucatti.

Ceviche

A empresária Claudia Li Brantes, dona da franquia Bontempo Essencial, em São José dos Campos, loja de móveis de alto padrão, recebe amanhã a chef de cozinha Thais Cesar.

Numa noite que propõe uma explosão de sabores, o encontro tem como centro das homenagens o designer de interiores Junior Pacheco e alguns poucos convidados.

First class

Faz escala hoje no tradicional Salone del Mobile, em Milão,a Itália, a mais importante feira de design de móveis do mundo, o casal Carmem e Bruno Alvim.

A dupla viaja junto de outros arquitetos da região, entre os quais o top Roberto Migoto.

O tradicional salão acontece até o próximo dia 9.

E, além do tradicional evento de arquitetura e decoração, que exibe de peças únicas a coordenadas, com estilos que variam do clássico ao moderno, o casal Alvim visitará a Mostra Brazil S.A., do designer brasileiro Jader Almeida, no bairro de Brera, e o ateliê Swarovski no Palazzo Crespi, entre outras exposições.

Fiu-fiu

Dançarina e ex-assistente de palco do Domingão do Faustão, a bela Carol Nakamura é a nova estrela da campanha de rede de lojas Jô Calçados na região do Vale do Paraíba.

A atriz, que recentemente esteve na novela "Sol Nascente", da Rede Globo, será a protagonista das campanhas de 2017 da marca. Sua estreia será para apresentar a nova coleção de inverno.

"É uma representante da nossa marca que têm como atributos alegria, moda acessível e versatilidade", disse Fábio Paiva, gerente de marketing do grupo.

Taco

Os golfistas de carteirinha na região, como os empresários Alfredo Koga, de Guaratinguetá, do Grupo Sumirê, e Alberto Marques, da Cia. Atlhética, que também é Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, vão curtir essa notícia!

Acaba de ser firmada uma inovadora parceria entre o São Paulo Golf Club e o Sheraton São Paulo WTC Hotel, que permitirá que os hóspedes deste hotel cinco estrelas, situado estrategicamente na zona sul de São Paulo, possam jogar no São Paulo Golf Club.

Primeiro clube de golfe fundado no Brasil e reconhecido como ponto de encontro dos amantes de golfe na capital paulista até então só permitia o acesso aos seus sócios.



