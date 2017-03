VIVER&

- 11:23

Desafiando

Acontece neste domingo, dia 2 de abril, na Cia. Athletica, em São José dos Campos, mais um Desafio das Esteiras. O evento, que acontece na praça de eventos do Colinas Shopping,será aberto a todos os interessados em concorrer pelas categorias 5km ( em 30 minutos) e 10km ( em 1 hora).

Ao todo, serão quatro prêmios: uma inscrição gratuita para a corrida Track & Field, que será realizada no dia 7 de maio; um plano cortesia de 30 dias na Companhia Athletica e uma sessão cortesia no The Pilates Studio academia; e uma sessão de quiropraxia na clínica Tsuru.

Mascotes

Bacanas e descolados de São José dos Campos estão se preparando para a 1ª Cãominhada que acontece na manhã desse domingo, 2 de abril, no Pátio Mall do Jardim Aquarius.

E, evidente, preparando também os seus cãezinhos para caminhar ao lado, num encontro que contará com o dog show de agility com a Perfect Dog Adestramento, feirinha de adoção em parceria com o projeto Abrigo Escola, palestras e dicas de adestramento, sorteio de brindes e a participação dos melhores pet shops da cidade.

Quem levar um quilo de ração para doação concorrerá a muitos prêmios.

Em trânsito

A biomédica Natalie Lucasech, da clínica Lumiére de São José dos Campos, encontra-se por um tour pela Europa onde já visitou Holanda, França, Bélgica e Alemanha .

Natalie aproveita para conferir de perto os produtos das marcas de beleza mais renomadas do mundo já que, vale lembrar, as europeias são consideradas as mulheres que têm a pele mais saudável e jovem.

Tudo porque lá fora os preços dos cosméticos são bem mais acessíveis e a rotina de beleza das belas moças é criteriosa.

Noite ilustrada

Aterrissa hoje em São José dos Campos, mais precisamente no Guten Bier, uma das marcas mais charmosas e conceituadas da noite no Brasil e no mundo -- o Café de La Musique.

Abrindo a temporada de festas na casa, as atrações ficam por conta dos DJ's Edu Poppo, Mau Garcia e Lud Prado, que garantirão uma noite com o melhor da música eletrônica.

Parque encantado

Durante todo o mês de abril, o parque Vicentina Aranha estará comemorando os seus 93 anos de vida com uma programação cultural e atividades saudáveis à altura da aniversariante.

E tudo começa já amanhã -- dia 1º de abril -- com o show Canto de Todos os Cantos, um recital de diferentes culturas, com a apresentação solo de Adriano Grineberg, que faz em sua apresentação um mergulho pelos cantos universais das mais variadas tradições em releituras e composições inspiradas nas sonoridades dos cinco continentes

Um verdadeiro convite para sintonizarmos nossas conexões com a ancestralidade. E num local que faz parte do cotidiano coletivo de toda São José dos Campos.

City tour

O governo do prefeito Felicio Ramuth (PSDB) se reuniu ontem com hoteleiros de São José dos Campos para discutir possíveis saídas para incrementar o turismo da cidade.

Cerca de 40 pessoas participaram da 2ª edição do Encontro de Hoteleiros. A ideia da administração tucana é melhorar o turismo em São Francisco Xavier e incrementar eventos, como semana do aniversário do município e o Natal.



