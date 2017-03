VIVER&

mostra castelo rá-tim-bum em s.Paulo

O Memorial da América Latina inaugura nesta sexta-feira (31) a exposição "Rá-Tim-Bum, o Castelo", que traz a cenografia de uma das séries de maior sucesso da televisão brasileira exibida pela TV Cultura. O projeto conta com a parceria da emissora mantida pela Fundação Padre Anchieta e do Governo do Estado. A exposição conta com uma área de 700 metros quadrados e reproduz com fidelidade o desenho original do seriado, lado externo e interno. "A nossa preocupação era trazer uma grande exposição acessível para todos, com preço popular", afirmou Irineu Ferraz, presidente do Memorial. A exposição ficará aberta das 9h às 22h, de terça-feira a domingo. A instituição fica na av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo. Ingressos: R$ 20.