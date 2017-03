VIVER&

- 04:39



Música

Alicia Keys fará show no 'rock in rio'

A organização do Rock in Rio confirmou novos nomes para o festival: Alicia Keys, Def Leppard e Jota Quest. Depois de marcar presença no festival de 2013, a cantora retorna ao país e se apresenta no dia 17 de setembro no palco Mundo. Def Leppard fará show no dia 21 e Jota Quest no dia 22. O Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro no Rio de Janeiro. Estão ainda entre os confirmados: Lady Gaga (15), Fergie (16), Justin Timberlake (17), Billy Idol (21), Bon Jovi (22)e The Who e Guns N' Roses (23). Entre os brasileiros, estarão no palco Ney Matogrosso e Nação Zumbi (22), e uma homenagem aos Secos e Molhados; e Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo, que reviverão o show "o Grande Encontro", de 1996. Informações: http://rockinrio.com.