áries



A grande necessidade de fuga está impedindo que você aproveite as oportunidades que batem a sua porta. Seu idealismo é excessivo, para vocé é tudo ou nada. Mantenha suas emoções sob controle.

Touro



Uma sensação de isolamento e solidão pesa sobre você. Você tem lembranças a superar para poder sair intacto e está se escondendo atrás de suas expectativas legítimas.

Gêmeos



Paz e sossego, tranquilidade e sensualidade: esta seria sua agenda ideal. Seu parceiro ficaria encantado... E você ganharia com isso também. O senso de realidade dominará os próximos dias.

Câncer



A falta de segurança emocional poderia deixá-lo nervoso. Isso não vai resolver nada. A melhor coisa em longo prazo seria falar calma e abertamente. Não se isole. Fazer exercício seria ideal para fortalecer o seu corpo.

Leão



Você está saindo de sua concha! O seu comportamento natural é a melhor arma para seduzir e convencer o seu parceiro ou a pessoa que você tem em vista. Chegou a hora de declarar seu amor.

Virgem



É hora de dar passos para construir uma vida juntos. Você vai ter tudo o que precisa para convencer o seu parceiro. O corpo e a mente estão em perfeita harmonia, você está cada vez mais equilibrado.

Libra



Sua vida brilhará com a beleza do amor. Suas ações serão naturalmente gentis e você vai sentir a paixão em sua forma mais pura. Passeios estão à vista. Não ouça as fofocas maliciosas que circulam em torno de você.

Escorpião



Você é a única pessoa que pode freiar as suas esperanças e não realizar os seus sonhos. Este é o momento de declarar seus sentimentos e de se aproximar de seu parceiro.

Sagitário



Sua necessidade de estabilidade faz com que você seja menos receptivo aos momentos de alegria que estão presentes. Você pode superar este problema deixando as coisas seguirem seu curso.

Capricórnio



As necessidades do seu parceiro são uma dolorosa lembrança de suas frustrações passadas. E, supondo que você decidiu atender a essas necessidades para o seu bem , faça isso sem peso na consciência.

Aquário



Você tem o dom de melhorar o seu poder de persuasão. Agora é a hora de partir para novos encontros e de lançar o seu destino ao vento. Seu parceiro vai trazer entusiasmo inesperado.

Peixes



Você vai precisar se sentir atraente a qualquer custo. Sua tendência a exagerar vai fazer você correr riscos, especialmente se estiver procurando novos relacionamentos.



QUIROGA

Flexibilidade

É possível que haja alguma tensão ou mesmo algum conflito em casa. Se houver gente teimosa no ambiente, é improvável que haja desapego hoje. Então seja esperto e procrastine até que a flexibilidade retorne ao ambiente.