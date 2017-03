VIVER&

Argila

Com vários projetos de clientes em andamento -- além de sua própria casa -- o design de interiores Junior Pacheco, de São José dos Campos, fez escalas em alguns ateliês de cerâmica na estância de Cunha no domingo.

Em companhia do companheiro, o cirurgião Edenilson Malmonge e do amigo e produtor Nandho Brandão, de São Paulo, Junior visitou os espaços de Luiz Galvão, Kimiko Suenaga e Gilberto Jardineiro e saiu bem satisfeito com as compras.

Sapatilha extra

Com aumento na demanda, a academia Cristina Cará, em São José dos Campos, ampliou sua grade de aulas com as modalidades balé clássico, jazz, sapateado, hip hop, dança contemporânea, balé fit e teatro musical, este oferecido em parceria com o Estúdio Broadway.

Em abril, a academia lança uma campanha especial em prol da conscientização da dança como atividade física.

Na mídia

Renata Bueno, psicóloga, terapeuta familiar e coach de carreira, especialista em herdeiros, com consultório em São José dos Campos, foi destaque na edição de março da revista "Nova Cosmopolitan" (editora Abril), uma das revistas femininas mais vendida no mundo.

Ela deu uma entrevista sobre se permitir desconectar após o expediente. E, com a repercussão, Renata estará também na próxima edição da publicação, nas bancas a partir de 3 de abril.

Mercado

A Casa Viva, residência inteligente e 100% conectada, que reunirá o que há de mais moderno em matéria de tecnologia e sustentabilidade, e se encontra em construção no condomínio Jardim do Golfe, em São José dos Campos, está movimentando o cenário de arquitetura.

Grandes empresas do setor estão propondo parcerias para fazer parte da vitrine que se tornará uma casa, na região mais nobre da cidade.

Lideranças

Um dos mais polêmicos Ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, será o centro das atenções do empresariado da região da RM Vale no próximo dia 3 de abril.

Mais precisamente no hotel Golden Tulip, em São José dos Campos, onde acontece o almoço debate organizado pelo Lide Vale do Paraíba - Grupo de Líderes Empresariais, sob o comando do presidente da unidade, Marco Fenerich.

O Ministro Gilmar Mendes solta o verbo sobre o tema "A Justiça e o Desenvolvimento do País", para cerca de 100 CEOs, líderes empresariais e autoridades públicas da região.

Planeta água

A lavanderia Acqua Laudry, no Shoppping Colinas, em São José dos Campos, promoveu na Semana Mundial da Água uma série de posts nas redes sociais sobre o uso sustentável da água.

E sempre tendo como um dos exemplos seu método "wet cleaning", que trabalha com baixo consumo de água e produtos biodegradáveis que não agridem o meio ambiente.

Entre os dados divulgados, com o apoio da Sindilav (Sindicato Intermunicipal de Lavanderias no Estado de São Paulo), uma informação para se refletir.

Uma família com três pessoas gasta, em média, 50.000 litros de água por ano na lavagem de roupas.

O número equivale a mesma quantidade de água que uma pessoa bebe em toda a vida. O planeta agradece a atenção.



