VIVER&

- 04:39



Rádio





'1977 - DVD/CD'

Luan Santana



1.



Novo disco do sertanejo comemora o Dia das Mulheres; entre as convidadas estão Sandy e Ivete Sangalo.



'O Grande Encontro'

Alceu, Elba & Geraldo



2.



'Authentic Games e Seus Amigos' - Authentic Games e Seus Amigos



3.



'Trilha Sonora da Vida'

Trilha Sonora da vida



4.



'10 Anos'

Jorge & Mateus



5.



'Salt Lake City'

Ozzy Ozbourne



6.



'Live in london'

Stevie Wonder



7.



'Abraçar e Agradecer'

Maria Bethânia



8.



'O Grande Encontro'

Alceu, Elba & Geraldo



9.



'Bita e os Animais'

Mundo Bita



10.



+ Ouvidas