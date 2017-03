VIVER&

Projetos

Mais uma parceria no mercado da arquitetura e decoração em São José dos Campos -- com direito a palestras sobre assuntos profissionais, técnicos e mercado de trabalho -- foi selada entre o grupo Caminhos da Arquitetura, com a arquiteta Daniela Asdente, e o Conecta Coworking visando a divulgação das ações técnicas a fim de proporcionar mais conhecimentos e contribuir para o crescimento profissional dos arquitetos.

Essa parceria inclui palestras, troca de experiências, workshops e ações como apresentação dos depoimentos e fotos dos viajantes a fim de criar uma ampla discussão sobre os rumos da arquitetura. Uma discussão da história presente e dos futuros projetos, importantes para a sociedade.

Revestindo

A Villa Cores Decoração, de São José dos Campos, pilotou no restaurante Auá, noite de reconhecimento a alguns dos principais talentos da arquitetura e decoração do Vale do Paraíba. O encontro marcou o lançamento da campanha Talent 2017, programa de relacionamento exclusivo da Hunter Douglas -- líder mundial em cortinas e persianas -- com profissionais do mercado que utilizam os produtos diferenciados da marca em seus projetos.

Bem guardado

Conhecidas nos Estados Unidos desde a década de 1950, a estocagem profissional de pertences de ordem pessoal ou produtos do seu negócio -- as "self storage" -- ganhou espaço também em São José dos Campos.

Sob o comando do empresário Tiago Saman, que participou da implementação do empreendimento em outras cidades do Brasil, foi inaugurada na cidade o Guarde Mais, com 156 boxes de armazenamento com seis tipos de tamanhos que variam de 1,95 a 11,7 metros quadrados.

Em um box de 4, 5 metros quadrados é possível armazenar móveis de um apartamento de até 60 metros quadrados.

Toga

A Ordem dos Advogados do Brasil de São José dos Campos comemora! Mais de 200 pessoas participaram do evento realizado semana passada, tanto no bazar como na palestra pilotada por Luiza Eluf.

O evento foi coordenado pela Comissão da Mulher Advogada de São José dos Campos, presidido por Silvia Maximo Ribeiro.

Batom

Amanhã, em Guaratinguetá, quase que encerrando o mês dedicado à mulher, a tradicional boutique Yvette promove uma tarde de bate-papo sobre temas femininos com profissionais daquela cidade.

Deverão participar, além das convidadas de Bernadeth Vilela Rebello e Beatriz Vilela Barbosa, a dermatologista Ana Beatriz Schimit, a consultora de moda internacional Fram Galvão, que reside na Alemanha, e a empresária Janaina Marotta, da farmácia de manipulação Unifarma.

Ensino

O reitor da Unitau (Universidade de Taubaté), José Rui Camargo, estará em Santa Fé do Sul, amanhã e depois, onde participa do 7º Encontro Educacional da Aimes (Associação das Instituições Municipais de Ensino Superior), da qual é, inclusive, vice-presidente.

O evento abordará as políticas de graduação do Ministério da Educação e Cultura e os novos projetos da FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), entre outros assuntos.

A Universidade de Taubaté já sediou encontros da Aimes.



