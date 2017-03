VIVER&

áries

Sua ousadia vai levá-lo a passar por momentos intensos emocionantes. Não segure seu entusiasmo. Isso é ideal para a situação e só pode lhe trazer satisfação. Esta é a hora de declarar o seu amor!

Touro



Sua maneira de pensar vai lhe ajudar a aliviar as coisas em sua vida emocional. Você vai ser mais objetivo e não se ofenderá por coisas que foram uma ameaça no passado. Contratos poderão ser assinados.

Gêmeos



O amor está chegando em sua vida emocional e Marte vai energizar o ambiente. Aproveite ao máximo para esquecer seus problemas e recuar. Há previsão de um encontro útil.

Câncer



Você trabalhará em um projeto que tinha deixado de lado. Hoje, ele se encaixa perfeitamente na sua vida atual. É hora de colocar esse reavivamento tão esperado em prática.

Leão



Se você estiver sozinho, pode ter um encontro casual. É hora de abordar um assunto embaraçoso com seu parceiro, você ficará surpreso com o resultado! Você julgou mal a situação. Fique o mais calmo possível.

Virgem



Sua vida amorosa está iluminada hoje. Este é um dia de realizações. Você está indo sem medo até seus ideais. É hora de declarar seu amor sem falsa modéstia. Seus desabafos não serão para todos os gostos.

Libra



Uma oportunidade de mudança em sua esfera emocional o pegará de surpresa. Controle-se e tome o seu tempo antes de tomar decisões radicais. Isto terá efeitos em longo prazo.

Escorpião



A tendência de tentar controlar o seu destino e daqueles ao seu redor não vai parecer interessante ao seu parceiro. Tente ser mais tolerante e se distanciar de eventos que possam surgir. Você está sensível hoje.

Sagitário



Você tem maior poder em suas mãos do que supunha e precisa lutar contra o fatalismo que vem de seu passado, mas não tem relevância para a situação presente.

CApricórnio



Sua vida amorosa está em boa forma e você terá uma maneira de expressar seus sentimentos e pensamentos em voz baixa e suave. Agora é a hora de declarar seu amor e discutir os seus planos.

Aquário



Você gostaria de mudar a sua maneira habitual de fazer as coisas e de se concentrar em novos horizontes. Você não deveria hesitar em dar esse passo em direção ao resto do mundo, mas não questione tudo.

Peixes



Tendências a fantasia continuam aumentando, um encontro inesperado pode desestabilizar você. Não decida nada hoje, você não está sendo objetivo. Aproveite ao máximo o presente!



tolerância

Seu maior poder se encontra na diplomacia hoje? Portanto, será útil balancear suas posições, por vezes, radicais ou provocadoras. Argumente mais suas sugestões, mostrando-se tolerante com os outros. Isto funcionará melhor do que as suas diretrizes!