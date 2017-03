VIVER&

- 04:39

Marshmallow

A confeiteira Cris Carvalho, proprietária de umas das Chocolaterias mais tradicionais de São José dos Campos, a Le Truque Chocolaterie, está participando da nova temporada do reality show "Que Seja Doce", exibido pelo canal GNT.

No episódio que vai ao ar na noite desta quarta-feira (29), a chef disputa com outros dois participantes o título de melhor confeiteiro do dia.

A novidade desta temporada é a participação de um ajudante escolhido pelos confeiteiros. "Foi uma experiência incrível. Me senti desafiada a mostrar o melhor que eu poderia fazer. Os jurados são extremamente técnicos e suas dicas são valiosas", analisou.

Visita

Oito dos 21 vereadores de São José dos Campos participaram de uma visita à Embraer na última semana. O "tour" dos parlamentares incluiu uma ida ao colégio Juarez Wanderley, braço social da empresa que atende 600 jovens. A comitiva foi liderada pelo presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB).

Radical

Secretário de Esportes de Ubatuba, o ex-jogador Marcelinho Carioca recebeu ontem visita da ex-ginasta Daiane dos Santos.

A atual comentarista da Rede Globo sugeriu a criação de um centro de treinamento para esportes radicais na cidade do Litoral Norte.

The best

Um dos maiores grupos do mercado de automóveis de luxo do Brasil, a Osten Group inaugura oficialmente, na próxima quinta-feira, dia 30 de março, a nova concessionária Jaguar Land Rover em São José dos Campos - um prédio de três andares em plena avenida Eduardo Cury, no Jardim das Colinas.

Essa será a terceira concessionária do grupo, que já conta com lojas BMW e Triumph na cidade. Assim como nas demais unidades, a operação contará com showroom completo das marcas britânicas, em linha com seus mais recentes conceitos visuais e de design da marca.

Com um coquetel para poucos e bons, assinado pelo Expresso Gourmet, o espaço exibirá grandes lançamentos das marcas como o novíssimo F-PACE, primeiro SUV da história da Jaguar, e também o esportivo da marca F-Type SVR V8 de 575 CV.

Arianos

No último sábado, a digital influencer e promotora de eventos Ana Aragão ganhou uma festa de fadas do hotel We Hotel, de Campos do Jordão, com o jardim especialmente decorado para ela. Ontem foi a vez de Delvio Buffulin, Sérgio Porto e José Antonio Marcondes César receberem os cumprimentos.

Três em um

Uma única festa para três aniversariantes. Será assim a tripla comemoração dos aniversários de Vera e Delvio Buffulin e o genro, Rogerio Melo no dia 8 de abril próximo na fazenda Limoeiro no encontro "Famílias Reunidas Comemorando a Vida". Com dress code "social", os aniversariantes sugerem que os "presentes" sejam doações à APAE de São José dos Campos.

Diamond

Cerca de 40 mulheres, atuantes no cenário social, fazem escala hoje a noite no Cassiano, em São José, para criação do Diamond VIP Club na região. À frente do projeto, estão Marilda Serrano, Jessica Dennz e Anna Dennz. O "Diamond Vip Club" nasceu há dois anos em Joinville, Santa Catarina criado e presidido pelo jornalista social Leandro Camargo, que marca presença.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES