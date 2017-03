VIVER&

- 04:38



Áries



As coisas estão se tornando mais calmas em seu relacionamento. Vênus lhe traz estabilidade e lhe permitirá fazer um balanço entre seu ponto de vista e o de seu parceiro.

Touro



Você tem mais entusiasmo e carisma do que nunca, com uma sede de emoções. O inesperado está estendendo seus braços para você e é preciso ficar longe. Se estiver solteiro, um encontro surpreendente está previsto.

Gêmeos



A atmosfera de hoje será elétrica. Você pode se envolver em uma onda de paixão, se quiser. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar canalizando todos os seus esforços para ser bem sucedido

Câncer



Se você pensar demais, corre o risco de perder as melhores oportunidades. Por que você faz tantas perguntas? Dúvidas desnecessárias estão te atrapalhando. Você está consolidando seus ganhos.

Leão



Você vai ter uma quantidade incomum de sorte hoje. Seu magnetismo estará devastador. Se você for solteiro, um encontro poderá virar tudo de cabeça para baixo. Não seja tímido! Não se preocupe com nada.

Virgem



Seus sentimentos vão encontrar o terreno ideal para a expressão e para florescer em torno de uma mesa, aproveite. Uma viagem pode levar a um encontro marcante. A sorte está do seu lado.

Libra



Você tende a se colocar em um papel, mas isso é realmente necessário? Pare e pense sobre isso: você vai ver que as suas dúvidas não fazem sentido. Seja receptivo a outras pessoas.

Escorpião



Use este dia ao seu favor para ter discussões com o seu parceiro. Mesmo os temas mais difíceis vão parecer mais fáceis de abordar de forma calma. E, desde que você não se irrite, qualquer acordo é possível! Termine o que começou.

Sagitário



Você vai achar fácil discutir as coisas abertamente com seu parceiro. Isso será essencial e você vai passar a sua mensagem sem problemas. Não espere uma resposta imediata.

Capricórnio



Você vai sentir uma real necessidade de encontrar mais equilíbrio em suas relações sentimentais. Não critique muito se quiser ter um um recomeço melhor. Você precisa de um descanso de verdade.

Aquário



Você tem maior poder em suas mãos do que você supunha. Você precisa lutar contra o fatalismo que vem de seu passado, mas não tem relevância para a situação presente. Sua saúde depende daquilo que come.

Peixes



Suas exigências são legítimas. É o meio de atingi-las que você precisa reconsiderar. Este é o momento para refletir em vez de agir, mas isso não deve ser motivo para desanimar.



h oróscopo



QUIROGA

Popularidade

Muitas vezes, você é culpado por ter pontos de vista muito pessoais, mas, hoje, a sua opinião conta e é provável que o seu charme seja responsável por esta súbita popularidade. Este não é o momento de se mostrar arrogante: todo o mundo se encanta por ti.