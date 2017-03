VIVER&

- 04:38

Estratégias

A coach Vivian Sant'Anna participa durante essa semana do curso Maximum Achievement 2.0, ministrado pelo coach americano Brian Tracy, especialista em negócios e liderança mais influente do mundo, em S. Paulo.

A imersão em estratégias revolucionárias de coaching já foi vista por mais de 5 milhões de pessoas em 75 países e oferece aos seus participantes certificado internacional na área.

Para a profissional é uma ótima oportunidade de conhecer e aprender novas ferramentas de trabalho e aperfeiçoar ainda seus atendimentos e alcançar ótimos resultados.

"Estar atualizado no seu segmento é essencial para o sucesso. Participar desse curso, ministrado por um profissional tão reconhecido, é gratificante. Com essa certificação trarei ferramentas mais eficazes para o sucesso dos meus clientes", afirmou a profissional.

Arca de Noé

Muito além daquele convívio domésticos com gatos e cães, o hospital Anima, em São José dos Campos, volta seu foco para outros "bichinhos" estimação tão comum hoje em dia nos lares da região.

Os animais silvestres são uma saída para amantes de pets mas que preferem ter em casa opções mais exóticas.

Nos próximos dias 7 a 9 de abril, o Anima promove um curso para profissionais que querem aprimorar seus conhecimentos na área da medicina de animais silvestres.

Com temas voltados para mamíferos, aves e répteis, as aulas serão ministradas pelo médico veterinário e especialista em animais silvestres, Carlos Moraes.

Importante para os que criam silvestres já que são animais que só podem ser comercializados por pessoas autorizadas, e quem adquire, também precisa de uma licença do Ibama para criar o bicho.

Servindo o Master

Fãs de do chef de cozinha Leo Young já podem comemorar: no próximo dia 29 de março, quarta-feira, o moço, vencedor da 3ª edição do "Master chef Brasil" (Band), lança o seu primeiro livro, "A Cozinha de Leonardo Young", na livraria Cultura do Conjunto Nacional, na avenida Paulista, região central de São Paulo.

Ontem, porém, o moço apresentou o seu livro durante um coquetel para convidados da imprensa voltada para o ramo gastronômico na livraria Cultivo, do Iguatemi Shopping, com o buffet assinado pelo Expresso Gourmet, de São José dos Campos.

Em órbita

No último dia 21, um professor e três estudantes de uma escola pública de Ubatuba, acompanharam ao vivo o lançamento do SGDC (Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas), na Guiana Francesa.

Eles foram convidados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações por um motivo: fazem parte do projeto de iniciação científica "UbatubaSat", responsável pela construção do nanossatélite Tancredo-1, lançado no fim do ano passado, e que foi desenvolvido na escola municipal Presidente Tancredo de Almeida Neves, naquela cidade.

Em órbita 2

Os quatro convidados assistiram ao lançamento do satélite a apenas cinco quilômetros da base de lançamento do foguete Ariane-5, para colocar o satélite em órbita.

O satélite SGDC deve ampliar a oferta de banda larga em todo o território nacional, principalmente em regiões remotas do país, além de garantir a segurança das comunicações na área de defesa do Brasil.

Sua construção é uma parceria entre o MCTIC e o Ministério da Defesa e conta com investimentos no valor de R$ 2,1 bilhões.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



