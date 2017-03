VIVER&

Família de Chuck Berry, morto no último sábado (18), divulgou ontem o single "Big Boys", parte do álbum intitulado "Chuck" e que comemoraria os 90 anos do artista. A nova canção é uma das dez presentes no novo disco, primeiro trabalho autoral do músico desde 1979, quando Berry lançou o álbum "Rock it". Oito canções do novo disco foram compostas por Chuck e tiveram participações de Ingrid e Charles Berry, filhos do músico, além de Jimmy Marsala, Robert Lohr e Keith Robinson, que o acompanharam por anos a sua carreira. "Trabalhar no lançamento deste disco nos últimos meses trouxe a Chuck um grande sentimento de satisfação e felicidade", contou a família Berry na página do músico no Facebook. Ouça a "Big Boys" no link: https://goo.gl/KzLu6M.