Justin Bieber terá problemas quando pisar no Brasil no próximo dia 29, quando fará um show na praça da Apoteose, no Rio de Janeiro. Na última terça-feira (21), a 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro determinou a reabertura de um processo contra o cantor por crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Em 2013, Bieber foi flagrado pichando um muro em São Conrado. O processo havia sido suspenso em 2015, pelo fato de a Justiça não ter encontrado o artista canadense para citá-lo no processo. Segundo decisão tomada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron, o cantor terá de ser notificado da reabertura do processo, inclusive com o uso de força policial, se preciso. A pena para este tipo de delito varia entre três meses e um ano, além de multa.