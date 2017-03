VIVER&

Situações de conflito e confusão estarão presentes. Certifique-se de não pressionar muito quando você não tem certeza sobre as coisas. Você vai entender melhor as coisas e a situação lhe ajudará a aprender sobre si mesmo.

Touro



Uma discussão com pessoas experientes provará que seus excessos são prejudiciais. Seu senso de valor está em harmonia com os anseios de outras pessoas. Aproveite as oportunidades.

Gêmeos



Uma grande mudança está chegando. Pode ser um caso de rompimento de um relacionamento, um retorno ao passado ou um mal-entendido com o seu parceiro. Vai ser uma questão difícil de resolver.

Câncer



Você vai entender melhor como o seu parceiro pensa. Não seja tão teimoso para defender seu terreno. A flexibilidade será a sua aliada. Você está passando por um processo que requer tempo. Não seja muito humilde.

Leão



O amor ardente que está enchendo o seu ser vai enriquecer seu relacionamento. Este é o momento para avançar com os seus desejos. Seus poderes sedutores estão em alta!

Virgem



Não defina tanto os seus caminhos. Independentemente das suas preocupações, seria melhor falar com alguém em quem pode confiar. Seja rígido com as suas finanças. Antecipe as despesas que virão.

Libra



Sua vida amorosa está avançando em ritmo lento... Isso permitirá que você redirecione o foco para si mesmo e se concentre em seus planos. Faça um balanço dos detalhes práticos. Você vai provocar reações negativas.

Escorpião



Você vai se questionar para entender melhor as queixas do seu parceiro. Não há dúvidas de que você vai ser mais admirado por causa disso. Faça o que o seu coração lhe diz. Defina um plano de ação.

SAgitário



Venus vai influenciar você a revisitar o passado. Resgate qualquer coisa que possa que ser útil para o futuro, mas não se arrependa e não idealize o que já se foi. Há previsões de novos encontros.

CApricórnio



Estar aberto à sensibilidade do seu parceiro dará frutos. Sua simpatia libera você de restrições que, a partir de agora, serão irrelevantes. Você vai ver o amor de todos os ângulos, aliás, como nunca tinha visto.

Aquário



Você vai precisar encontrar uma maneira construtiva de falar com o seu parceiro. Seu raciocínio permite que você veja os detalhes, que normalmente passariam despercebidos.

Peixes



Sua ousadia vai trazer energia para o seu relacionamento. Isto lhe dará a chance de mostrar ao seu parceiro como você está ligado a ele e o quanto os seus sentimentos são profundos.



QUIROGA

Bondade

Hoje, você deve passar da ideia à ação, da reflexão à interação e à compreensão. Não basta ter grandes ideias sobre a humanidade, é preciso ser capaz de demonstrar empatia e benevolência aos indivíduos, o que é menos espontâneo.