VIVER&

- 04:44

Amaury Jr.

Conhecido por suas coberturas de festas e eventos, o jornalista Vavá Beraldo é o nome diretor de Comunicação da Câmara de Taubaté. Vai ocupar o lugar de Miguel Kater, que deixou a TV Câmara depois de 10 anos.

A troca gerou reclamação dos vereadores mais antigos.

Vinagrete

Em meio à operação "Carne Fraca", o vereador Esdras Andrade (SD), de São José dos Campos, pediu ao prefeito Felicio Ramuth (PSDB) que intensifique a fiscalização de açougues, avícolas e frigoríficos da cidade.

Presente de grego

O prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB), disse que a administração recebeu a doação de uma luneta para ser usada no recém-inaugurado Centro de Ciências.

O problema é que o aparelho não poderá ser utilizado: "o prédio é muito claro e fica em uma região onde passa muito ônibus, fazendo com que o local trema muito".

OAB Mulher

A Ordem dos Advogados de São José dos Campos também promove na noite de hoje o seu evento em comemoração ao mês da mulher.

Mais precisamente um bazar com produtos femininos, de renomadas lojas e grifes da cidade. São roupas, bolsas, lenços, bijuterias, perfumaria, maquiagem, itens de papelaria para escritório e livros.

E também uma palestra com a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, aposentada, Luiza Nagib Eluf que solta o verbo sobre a violência contra a mulher. Eluf é autora de vários livros, dentre eles, "A paixão no banco dos réus", que relata casos passionais célebres.

O evento -- aberto à população -- terá direito também um café de boas vindas e um coquetel de encerramento.

Gospel solidário

Rosemary Sanz, presidente do Hospital do Gacc (Grupo de Assistência à Criança com Câncer), está ansiosa para mais uma ação à frente da instituição.

Isso por que o cantor Fernandinho se apresenta na noite

do próximo dia 29 de março,

na Igreja da Cidade, em São José dos Campos, em um show

que terá 100% da renda

revertida para ajudar mais de 500 crianças e jovens com câncer.

O músico gospel, que acaba de lançar seu novo trabalho, "Galileu", viu sua história se cruzar com o trabalho da instituição e resolveu fazer parte da campanha "Todos Pelo Gacc", que ainda prevê novas ações ao longo de 2017. Fernandinho atua no mercado da música gospel desde 2001, quando gravou em estúdio o disco "Formoso És".

Ano 1

Vai ser na noite de amanhã, no Quiosque Empório da Papinha - no Center Vale Shopping, São José dos Campos a comemoração do 1º aniversário do blog "E Agora Gêmeos?". A página virtual nasceu com o intuito de acolher outras mamães para que saibam que existem pessoas que podem ajudá-las nas tarefas diárias com seus bebês.

Durante o evento serão servidos doces variados de biomassa para as crianças comerem sem medo da Mamma Mia Quitutes e bolo bem gostoso da Poliana Nere, além da e a tradicional degustação de comidinhas orgânicas do Empório da Papinha.

A decoração será feita pela Elements Kids, espaço e fotografia pela Cássia Machado.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES