VIVER&

- 04:39



Rádio





'Loka' - Simone & Simaria part. Anitta



1.



Coreografia, troca de figurinos e empoderamento feminino compõem a superprodução do videoclipe da música 'Loka'.



'Eu Sei De Cor'

Marília Mendonça



3.



'A Mala É Falsa' - Felipe Araújo Part.Henrique & Juliano



4.



'Let me Love you'

DJ Snake feat Justin Bieber



5.



'Ninguém é de Ferro'

Wesley Safadão part.

Marília Mendonça



7.



'Homem de Família'

Gusttavo Lima



8.



'This Girl'

The Kungs



9.



'Você Partiu Meu Coração'

Nego do Borel part. Anitta & Wesley Safadão



2.



'Acordando o Prédio'

Luan Santana



6.



'Shape Of You'

Ed Sheeran



10.



+ Tocadas