Dutra

O prefeito de São José, Felicio Ramuth (PSDB), pretende cobrar do governo federal uma solução definitiva para o 'gargalos' da Via Dutra, principalmente a necessidade de construção de marginais. "O contrato da NovaDutra está vencendo, vamos exigir as marginais ao longo de São José no novo contrato", disse.

Sem prêmio

Vereadores usaram a tribuna para lamentar a demissão do jornalista Miguel Kater da TV Câmara Taubaté, onde trabalhava há 10 anos.

Ele foi dispensado pela nova mesa diretora, encabeçada por Diego Fonseca (PSDB), faltando apenas 12 dias para ter direito a receber licença-prêmio.

Três décadas

Referência em arquitetura e designer de interior na região metropolitana do Vale do Paraíba - quem está celebrando 30 anos de carreira é o arquiteto Alfredo Kobbaz, de Taubaté.

Uma das atividades programadas para a comemoração foi a palestra ministrada na última semana para os alunos do primeiro ano da faculdade de Arquitetura e Urbanismo Anhanguera, em Pindamonhangaba.

A aula, mais que especial, abordou o tema "Estudos e Ensaios na Arquitetura e Técnicas de Desenvolvimento de Projeto".

Mostarda online

Quando a fome aperta, quem resiste nos dias de hoje à facilidade e agilidade dos aplicativos "gourmets".

Aos poucos, o consumidor da cidade e região aumenta o índice no que se refere a pedir comida em casa pelo celular. Não se trata de ligar do telefone para o número de um restaurante, mas navegar por um aplicativo móvel desenhado especialmente para essa finalidade, com o cardápio completo, preços e fotos dos pratos.

Nesse cenário, depois de meses acompanhando as funcionalidades do aplicativo Ifood e como a tecnologia tem mudado os hábitos dos clientes, a empresária Mara Rosa, proprietária do Prime Meat Grill, de São José dos Campos, decidiu investir nessa plataforma.

Ela está oferecendo sete opções de hambúrgueres com acompanhamentos e entregas na região oeste de São José. O cliente recebe em casa qualquer opção do menu em até 25 minutos.

Influencer Digital

Após período de "férias" com a derrota nas urnas, o ex-vereador Jeferson Campos (PV), de Taubaté, voltou à ativa. Quer dizer, ao menos nas redes sociais. Ele tem usado o Facebook para defender sua atuação nos últimos anos e, de quebra, o governo Ortiz Junior (PSDB).

Talent 2017

Na noite de hoje, a Villa Cores, de São José dos Campos, reúne arquitetos e designers para um jantar de lançamento da campanha Talent 2017, parceria com a marca de cortinas e persianas Hunter Douglas.

Além das diretoras da Villa Cores, Hérica Costa e Ana Paula Pizzigatti, e dos representantes da Hunter Douglas, Rosemar Colucci e Fabricia Damasco, o jantar no novíssimo restaurante Auá, no Jardim Apolo, também conta com a presença dos arquitetos premiados na última campanha "Talent".

Mais precisamente Andrea Murao, Altenfelder Arquitetura, Juliana Soubhia, Valéria Costa e Viviane Fortes na categoria "Revenda".

E na categoria "Diamond" , Gustavo Martins.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



