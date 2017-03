VIVER&

- 04:38

Conheça alguns dos principais personagens da trama:







Dom Pedro



(Caio Castro)



O filho mais velho de Dom João e Carlota casa-se com Leopoldina sem conhecê-la. Se tornará o príncipe regente e depois o primeiro Imperador do Brasil

Leopoldina



(Letícia Colin)



Arquiduquesa da Áustria. Decepciona-se muito com seu marido, Dom Pedro, mas acaba se apaixonando pelo Novo Mundo.

É a articuladora da Independência

Dom João



(Léo Jaime)



Pai de nove filhos, um deles é Dom Pedro, que vem a se tornar Imperador do Brasil. É marido de Carlota Joaquina, com quem tem uma relação turbulenta

Carlota Joaquina



(Débora Olivieri)



Mãe de nove filhos, um deles é Dom Pedro. Tem uma personalidade muito forte e um gênio voluntarioso. Não esconde sua preferência pelo filho caçula Miguel

Thomas Johnson



(Gabriel Braga Nunes)



Oficial da marinha inglesa. Segue rumo ao Brasil como espião para tentar impedir que o país se torne independente. Alia-se a Domitila para tentar manipular Dom Pedro

Jacira



(Giullia Buscacio)



Linda e destemida índia da aldeia dos Tucaré. É uma jovem que contesta o papel feminino nas tradições de seu povo e se vê dividida entre o amor e a liberdade