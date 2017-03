VIVER&

áries



Sua mente sobrecarregada está empurrando você a excessos de todos os tipos. Seus poderes de discernimento estão reduzidos. Não tome nenhuma decisão importante hoje.

Touro



Você vai progredir no que diz respeito à compreensão de suas próprias emoções ou daquelas de seu parceiro. Seu coração e seu raciocínio trabalham juntos em harmonia. Você se sente bem e está pensando no futuro.

Gêmeos



É sempre o entusiasmo emocional que traz paixão para sua vida amorosa. É hora de se despreocupar e não leve a vida muito a sério! Aproveite a vida ao máximo, não há tempo a perder!

Câncer



Sua libido o levará a cometer excessos tentadores. Além disso, alcançar novos níveis de intimidade irá permitir que você se sinta verdadeiramente feliz consigo mesmo.

Leão



Você é mais possessivo com as pessoas que ama. Você os pressiona sem perceber pela crescente necessidade de segurança emocional. Cuidado com as desvantagens associadas a isso. Diminua o ritmo de trabalho.

Virgem



A esfera emocional está dominada pela felicidade e você está naturalmente inclinado a mostrar sua consideração, ouvindo totalmente a sensibilidade do seu parceiro.

Libra



Sua inocência lhe fará viver alguns momentos emocionantes! Há previsão de surpresas, só não se esqueça de evitar tomar decisões radicais hoje. Sua mente ficará mais clara se você esperar.

Escorpião



Uma discussão que você teve no mês passado é agora o centro das atenções. É hora de chegar ao fundo do assunto com o seu parceiro e resolver tudo para o bem dos dois. Você receberá uma boa notícia. Aguarde e verá!

Sagitário



Você precisa se afirmar mais. Como resultado, você vai colher o que plantou hoje. Não deixe que qualquer mal-entendido se desenvolva. Seja claro, sem falsa modéstia. Evite o isolamento.

Capricórnio



Você estará em clima de gentileza, compreensão e ternura. Isso vai mudar radicalmente a sua atitude de amar. Aproveite isso ao máximo e não se afaste. Ser extrovertido será útil.

Aquário



Se você sonhar acordado por muito tempo, você pode deixar passar uma chance de tornar seus sonhos realidade. Mantenha os olhos abertos! Lembre-se: você precisa abandonar hábitos antigos.

Peixes



Você agora tem uma imensa necessidade de se concentrar em sua vida privada e de fazer melhorias. Reconsidere seu atual senso falso de segurança, que já não tem nenhuma utilidade.



QUIROGA

romance no ar

O céu se acalma e você se adapta com facilidade a uma atmosfera mais romanesca. Com um pouco de sentimento, você pode ser um mestre no domínio afetivo, um pequeno presente simbólico, uma prova de apego ou uma declaração de amor assumirá uma particular importância hoje.