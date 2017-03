VIVER&

Nicolle Alves em noite dedicada às mulheres



Luciana Takaki na festa de Lúcia Gomes



Dani Montuori durante a prêmio Preview



ADRIANA BRUNATO

Iluminando

A empresária Cláudia Brantes, franqueada da Bontempo, em São José dos Campos, promove encontro de arquitetos e designers de interior no próximo dia 23 de março, em sua loja na avenida Barão do Rio Branco.

Mais precisamente em torno de Guinter Parschalk, especialista internacional em percepção visual e iluminação, que pilota na casa palestra sobre "Iluminação bem Temperada".

Formado em arquitetura e urbanismo, o palestrante possui pós-graduação em desenho industrial na Áustria, atua nas áreas de design de produto, desde 1984 e atualmente é membro do Conselho Deliberativo da AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura).

A marca turística

A partir desse mês, o Convention & Visitors Bureau de São José dos Campos conta com uma nova logomarca -- agora comemorativa aos seus 11 anos de atividades. A nova identidade visual tem como base a roda dentada, símbolo da cidade de São José e nela, três regiões da cidade já se encontram representadas, leste, sul e norte, e cada uma com a representação de seu atrativo principal turístico. Agora complementam as regiões Oeste e a Central - sendo a central o marco inicial do comércio e da religiosidade e a oeste representada pelo Torii, portão tradicional japonês, ligado a tradição xintoísta.

Castanholas

Ainda inconformada com o destino da Orquestra Sinfônica de São José, que viu esgotarem os apoios oficiais nesse inicio do ano, a cantora lírica Mere Oliveira foca outra cidade da região: Taubaté! Diretora do Ópera Studio do Vale, ligado ao núcleo Funac, da Universidade de Taubaté, ela propõe no próximo dia 26 de março, um encontro com música espanhola.

Dentro do projeto "Ópera no Museu", o concerto didático deverá movimentar o Museu Histórico daquela cidade, tendo o pianista Daniel Gonçalves como personagem central.

Sintonia

Depois de passar, no último ano, pela Band Vale FM onde implementou uma nova linguagem ao Jornal do Meio Dia da emissora, Alexandre Soledade está de volta ao rádio de Taubaté!

Mais precisamente à rádio Cacique AM 1160, um prefixo de tradição com mais de 60 anos naquela cidade. O jornalista que passa a ser o responsável pela produção e apresentação do Jornal da Cacique nas primeiras horas da manhã de segunda à sexta-feira está pautando prestação de serviço, as principais informações do dia, as manchetes dos jornais, tempo, economia, o movimento das estradas e o trânsito na cidade. Destaque para o noticiário policial com a participação do repórter Rogério Veloso.

Ninho

Contagem regressiva para a Páscoa! Cerca de 20 ovos decorados por um time criativo de artistas plásticos e celebridades como a apresentadora Xuxa Meneghel, o hair stylist Wanderley Nunes e Mayara Takigami Fujii, representante da Swarovski e que usou os famosos cristais em sua criação, podem ser vistos até o próximo dia 27 de março no Center Vale Shopping, em São José dos Campos.

Trata-se da mostra "Ovo Parade", pela primeira vez na região.



