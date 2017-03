VIVER&

Conheça títulos lançados por alguns youtubers:







'tá gravando. e agora? ' (Paralela), de Kéfera Buchmann - Canal: '5inco Minutos',

com 10.288.318 inscritos



'Tá Todo Mundo Mal' (Cia. das Letras), de Julia Tolezano - Canal: 'Jout Jout Prazer', com 1.110.945 incritos

'EU FICO LOKO 3' (Novas Páginas), de Christian Figueiredo de Caldas - Canal: 'Eu Fico Loko', com 7.902.998

'PC Siqueira está morto' (Suma de Letras) , de Paulo Cezar Siqueira - Canal: 'Mas Poxa Vida', com 2.206.285 inscritos

'De Volta ao Jogo ' (Suma das Letras), de Pedro Afonso Rezende Posso - Canal: Rezende Evil, com

11.047.077 inscritos

' Isolados - O Enigma ' (Novo Conceito), de Bianca Tatto - Canal: 'Bibi Tatto', com

3.182.798 inscritos

' Authentic Games ' (Astral Cultural), de Marco Túlio -

Canal: 'Authentic Games', com 8.991.010 inscritos

' Faça você mesmo ' (Sextante/GMT), de Caio Novaes - Canal: 'Ana Maria Brogui', com 2.548.745 inscritos

' A Receita da Felicidade ' (Melhoramentos), de Danielle Noce - Canal: 'Danielle Noce/I Could Kill For Dessert', com 1.480.898 inscritos

' As Coisas mais Legais do Mundo ' (Verus), de Karol Pinheiro - Canal 'Karol Pinheiro', com 743.268 inscritos

' O Guia Para Ser Você Mesma ' (Galera Record), de Lia Camargo (em parceria com Melina Souza) - Canal: 'Lia Camargo ', com 299.454 inscritos

' Dia de Beauté ' (Paralela), de Vic Ceridono - Canal: 'Dia de Beauté', com 159.184 inscritos