áries



O charme virá facilmente para você. Aliás, você será mais persuasivo do que nunca na criação das condições certas. Sua tenacidade lhe dá grande magnetismo pessoal.

Touro



Você está saindo de sua concha e essa será mesmo a sua melhor arma para encantar e convencer o seu parceiro ou a pessoa que você tem na mira... Agora é a hora de declarar seu o amor a ele.

Gêmeos



Você precisa de mudança e também de se afastar um pouco do cotidiano. O exótico está esperando por você. Não faça planos ainda, mas tudo isso é temporário. Pare de evitar mudanças que precisam ser feitas.

Câncer



Você vai ter um desejo de se livrar de seus velhos hábitos e de olhar para novos horizontes. Não hesite em dar esse passo em relação aos outros, mas não vire tudo de cabeça para baixo.

Leão



Uma oportunidade de mudança em sua esfera emocional poderia abatê-lo duramente. Tire tempo antes de tomar qualquer decisão drástica. Isso vai envolver um compromisso em longo prazo.

Virgem



Você será cercado por um clima de compreensão, gentileza e ternura. Isso irá mudar radicalmente o seu conceito de amor. Aproveite ao máximo o momento e não fique sozinho. Relaxe sem se sentir culpado.

Libra



É hora de esclarecer algumas coisas. Você terá a habilidade de descobrir a verdade sobre algumas das suas dúvidas, o que lhe permitirá compreender melhor seus objetivos. Tente dialogar.

Escorpião



A intensidade de suas emoções está fazendo com que você não pense com lógica. Adie grandes discussões. Não desdenhe dos detalhes. Você vai estar mais agitado hoje. Mantenha o entusiasmo.

Sagitário



Não antecipe as reações de seu parceiro. Você será agradavelmente surpreendido ao descobrir que ele não é realmente tão diferente de você, especialmente quando se trata de seus objetivos em longo prazo.

Capricórnio



Você sente uma necessidade maior do que a habitual de provar seus poderes sedutores hoje. Esta não é a hora de tomar decisões sérias. Aproveite ao máximo o presente.

Aquário



Todos os tipos de sucesso são possíveis hoje. Mesmo a tarefa mais difícil se torna fácil. As pessoas em torno de você devem saber o que está acontecendo. Você vai fazer as pessoas sentirem inveja de ti.

Peixes



Você vai ter uma grande influência sobre o seu parceiro, pois ele será atraído pelo seu magnetismo. Se você estiver sozinho, você pode se surpreender em como pode ser sedutor. Só não julgue as pessoas pela aparência.



QUIROGA

Cuidados

Você tem dificuldades para se posicionar neste clima que parece rígido. Não despreze os prazeres simples da vida, correndo o risco de soar como um bobo sem profundidade, o que não é o caso. Sua arrogância corre o risco de encontrar vontades mais resistentes do que a sua. Cuide-se.