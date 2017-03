VIVER&

Previdência

O deputado federal Flavinho (PSB), vice-presidente da Frente Parlamentar Católica na Câmara dos Deputados, discutiu ontem a reforma da Previdência do governo Michel Temer (PMDB) com líderes da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). "Com relação à reforma da Previdência, minha posição é clara: votarei contra."

Mistério

Uma dúvida persiste nos bastidores políticos taubateanos: qual o interesse de pessoas tão próximas a Ortiz Junior no Esporte Clube Taubaté? Essa semana, o secretário de governo, Eduardo Cursino, assumiu a presidência do clube.

Papo-cabeça

Além de reduto gastronômico de primeira linha, na última quarta, o restaurante Le Palmier, foi palco também de uma troca de ideias científicas. Foi ali que Leila Pessoa de Melo, diretora médica do Serviço de Hematologia de São José dos Campos, promoveu seu encontro de atualização sobre o tratamento do Mieloma, dividindo a mesa com os principais hematologistas da região. O evento contou com o médico Garles Miller do departamento de Oncologia Clínica do Hospital AC Camargo, em São Paulo.

Túnel do tempo

Acontece na tarde desse sábado, na concessionária Veibras em São José dos Campos, o evento "Possante Fest", que recebe uma exposição que contempla veículos de todas as décadas em que a Chevrolet está presente no Brasil, e faz parte do projeto "Possante Novo", que vai escolher um carro antigo para reformar. Os Clubes do Opala e do Chevette já confirmaram presença no evento de carros antigos que celebra a paixão pelos clássicos. As atrações incluem shows de rock, comida, bebida, Espaço Mulher e Concurso de Pinup girls. Para a criançada, as atrações são a Mini Cidade Chevrolet e o Espaço Kids Decathlon.

Com visão

Na última terça o hospital Próvisão, instituição filantrópica que é referência em São José dos Campos, recebeu convidados da região para o programa "Portas Abertas". Na ocasião, membros da Diretoria do Próvisão e funcionários apresentaram toda infraestrutura e serviços prestados a São José dos Campos e região metropolitana, bem como os projetos de captação de recursos para o ano de 2017. A proposta do encontro foi apresentar a amplitude do trabalho realizado pelo Próvisão e a importância de ter profissionais de comunicação como parceiros da entidade na divulgação de suas ações beneficentes e serviços, que, aliás, somam 35 anos em julho.

Califórnia, por aqui

Uma série de encontros, regados a bons espumantes, serão realizados a partir do final de março no Residencial Califórnia. O empreendimento de alto padrão, lançado pelo empresário Jihad Ibraim Chouer, há poucos minutos da região central das cidades limítrofes -- Aparecida e Guaratinguetá, além o próprio centro no município de Potim, onde se localiza.

Voltado para a "Classe A", no coração do chamado Médio Vale, o local conta com uma vista privilegiada e preservada desses três municípios. São, em torno de 165 mil metros quadrados, murado e divididos entre lotes, áreas verdes e de preservação, de lazer e vias publicas. Numa parceria com a imobiliária Rony, os vários encontros deverão salientar que obras como vias asfaltadas, rede de água e esgoto com sua própria estação de tratamento, reservatório, rede elétrica e de iluminação pública e drenagem pluvial já estão em pleno funcionamento.



ADRIANA BRUNATO



