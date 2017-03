VIVER&

- 04:38





áries



Você vai ser irresistivelmente atraído a fazer a sua presença e a sua espontaneidade serem sentidas. Nem você e nem seu parceiro terão motivos para se arrepender.

Touro



Você tem todas as facilidades com o seu parceiro. É hora de realmente tirar o máximo dos prazeres de hoje. Você está mantendo suas dúvidas a uma distância saudável.

Gêmeos



Emocionalmente, você vai estar no seu limite e vai usar isso como uma oportunidade para dizer o que pensa ou vai tentar se desligar. Livre-se dessas dúvidas imaginárias! Você será mais hábil do que o normal.

Câncer



Sua maneira de pensar vai lhe ajudar a aliviar as coisas em sua vida emocional. Você vai ser mais objetivo e não se ofenderá por coisas que foram uma ameaça no passado. Bom momento para investir.

Leão



Sua consciência emocional de hoje vai ajudar você a criar a verdadeira paixão, a paixão em sua forma mais pura. Quanto à estabilidade, porém, esta vai ser menos fácil.

Virgem



Você vai ter uma necessidade irreprimível de seduzir e de expressar sua espontaneidade. Você não terá motivos para se arrepender e o seu parceiro também não. Preste atenção especial aos detalhes.

Libra



Você será capaz de lidar com a sensibilidade do seu parceiro, apesar de sua impaciência. Novos encontros são favoráveis e há amor no ar. Não se deixe influenciar por ninguém.

Escorpião



Sua vida amorosa vai lhe trazer muita satisfação. Seja ousado e audacioso e você ficará surpreso com os resultados. Sua audácia é terrivelmente encantadora. Enfrente qualquer dificuldade.

Sagitário



Você vai falar com seu parceiro sobre seus sentimentos e vai ficará animado com as discussões e seus cometários espirituosos vão ajudar a apimentar o seu relacionamento no bom sentido.

Capricórnio



Você vai estar ainda mais radiante do que o habitual. Os seus poderes de atração estão aumentando e todas as esperanças são permitidas, desde que você aceite jogar o jogo .

Aquário



Sua sensualidade está crescendo e você vai atrair mais romances apaixonados, de curta duração. Você está avisado... O importante será não se deixar levar e não perca tempo com perguntas.

Peixes



Você estará alegre, descontraído e mais leve. É hora de dar meia-volta e fazer o que você realmente gosta. Resista à tentação de se apoiar em seu parceiro e recarregue as suas próprias baterias. Não pré julgue as pessoas.



h oróscopo



QUIROGA

jornada

Concentre-se em suas atividades sem buscar confronto ou associação. Você avançará melhor sozinho, imune a contestações ou jogos de poder insalubres e desnecessários. Seu dia será mais gratificante se você lidar apenas os seus interesses.