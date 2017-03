VIVER&

Em comemoração ao mês de aniversário de Francisco Cândido Xavier, chega às lojas o livro infantil "Chico Xavier e Seus Ensinamentos" em parceria com Mauricio de Sousa. Na obra, enquanto a personagem Mônica e seus amigos se recordam de diversos momentos que já viveram juntos no bairro do Limoeiro, André, primo do Cascão, leva 25 dos melhores ensinamentos de Chico Xavier aos pequenos, além de histórias inéditas de pessoas que conviveram diretamente com Chico, com direto a lições de amor, solidariedade, humildade, disciplina e paciência com o próximo. O livro, de 64 páginas, foi escrito por baiano Ala Mitchell e o peruano Luis Hu Rivas e desenhado por Mauricio de Sousa. A obra será lançado pela editora Boa Nova Editora e custará R$31,90.