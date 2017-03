VIVER&

- 04:38



Música

Green day vem ao brasil neste ano

A movimentação de show pré-"Rock in Rio" já começou bem. Há tempos esperado pelas bandas de cá, o Green Day anunciou sua vinda ao Brasil. O grupo, que esteve aqui na última vez em 2010, deve desembarcar no país em meados de novembro -- ainda não há data definida. O Green Day virá promover o disco "Revolution Radio", lançado no ano passado. No repertório do show atual --com quase duas horas de duração-- a banda apresenta cerca de 30 músicas alternando canções do novo disco, como "Youngblood" e "Bang Bang", com clássicos da carreira. O vocalista Billie Joe Armstrong puxa "Basket Case" com "She" na parte final da apresentação, como fez também em seus shows de 2010. E vale alertar para os dois bis, praxe nos shows da banda.