Investimento

Uma comitiva de prefeitos do Litoral Norte está nos Estados Unidos em busca de investimentos para o setor náutico. O grupo é liderado por Felipe Augusto (PSDB), de São Sebastião, e Délcio Sato (PSD), de Ubatuba. Secretários das duas cidades também viajaram. A comitiva esteve nos portos de Miami e Fort Lauderdale.

Virou grife

Após exceder em demasia o tempo que tinha para falar na tribuna, a vereadora Gorete Toledo (DEM) virou "grife" na Câmara de Taubaté. Na sessão dessa segunda, todo parlamentar que estourava o tempo era chamado de Gorete por seus colegas.

Um clássico

Marca que conquistou a lealdade de gerações e gerações de fãs mundo afora, a Levi's - com o seu espírito inovador desde 1873 - ganha uma reinauguração hoje, em grande estilo, no shopping Center Vale, em São José.

Sob o comando de Antônio Mansur e com a repaginação assinada pelo escritório Somma Arquitetura, o espaço receberá convidados e blogueiros para apresentação de Marina Kadooka sobre as novidades que a Levi's trará ao consumidor.

"Os convidados da celebração à marca icônica de jeans vão poder conhecer a nova coleção em primeira mão", explica Marina Kadooka, gerente de marketing. E o projeto da nova loja segue o padrão global da marca e segue o modelo de capitais como Nova York, afirma o empresário Antônio Mansur, proprietário da loja.

Arte e sabor

Ao som de Aloysio Becker, tem início, na noite de hoje, a temporada 2017 do projeto "Comer e beber com arte", da Cantina da Nêna (rua Luiz Jacinto, em São José dos Campos).

Dessa vez, mostrando os trabalhos do artista plástico Joarez Filho. Com uma arte da melhor qualidade, que passeia do figurativo contemporâneo ao abstrato a mostra segue até 3 de abril.

Bacon doce

Cláudio Moraes, do Le Quintal, em São José dos Campos, promove nesta sexta e sábado nova rodada do VIP Gourmet Club, agora com suas "Noites de Conversas no Verso e Reverso do Vinho", com aquele cardápio sempre especial, onde você pode levar seu vinho preferido sem cobrança de rolha. No cardápio com entradinhas e entradas, que incluem o famoso risoto de limão siciliano da casa, a grande estrela é mesmo o filé mignon grelhado coroado com molho de cebola caramelizadas em vinho tinto em Berço Esplêndido de Aligot de macaxeira escoltado por bacon coce. E, claro, não pode faltar o pastel de mil folhas recheado com doce de leite.

Alentejo

Famosa no cardápio tradicional da Espanha, a Paella ganha sua versão portuguesa nos almoços de sábado, em São José dos Campos. Mais precisamente no Cassiano Restaurante, referência em gastronomia lusitana na cidade e que, no último sábado, lançou sua Paella Portuguesa.

Rica em camarões, lulas, mexilhões, polvo e bacalhau, a receita do Cassiano, segundo o Chef Marcelo Nogueira, " é ibérica, na qual fomos além dos frutos do mar, incorporando o bacalhau, ingrediente típico da culinária lusitana, ao prato. O resultado é uma experiência gastronômica inesquecível".

Para harmonizar com o prato, o vinho Tapada do Fidalgo, rótulo português da região Alentejo, com uvas (Verdelho e Antão Vaz) que alinham no paladar os temperos e seus acompanhamentos com um toque sutil de acidez.



ADRIANA BRUNATO



