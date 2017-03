VIVER&

- 04:38



Rádio





'Loka' - Simone & Simaria Part. Anitta



1.



Deixando de lado as letras sofridas do sertanejo feminino, a canção fala sobre a volta por cima das mulheres depois de serem "sacaneadas".



'Você Partiu meu Coração'

Nego do Borel



2.



'Indiferença'

Sorriso Maroto



3.



'Paredes (Ao Vivo)'

Jorge & Mateus



4.



'Sou eu'

Ludmilla



5.



'Refém'

Dilsinho



6.



'Malbec' - Henrique &

Diego Part. Dennis DJ



7.



'Acordando O Prédio'

Luan Santana



8.



'E Essa Boca Ai?' -

Bruninho e Davi Part. Luan Santana



9.



'O Som do Tambor'

Ferrugem



10.



+ Tocadas