VIVER&

- 04:38



áries



Seu jeito de ser reflete harmonia, gentileza e charme. Um encontro poderia ser decisivo e importante em longo prazo. Sua outra metade está mais perto de você, assim como você esperava.

Touro



A atmosfera de hoje será elétrica por causa da paixão. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar se canalizar todos os seus esforços para ser bem sucedido. Tente.

Gêmeos



É hora de embarcar em uma conversa delicada. Você vai resolver a situação se começar as coisas objetivamente. Faça uma pausa da vida cotidiana e isso vai lhe trazer sorte. Há novidades no ar.

Câncer



Você terá uma chance de reviver sua vida amorosa e deve deixar certos hábitos reconfortantes para dar chance a essa vida. Seu parceiro está pronto. Se você estiver sozinho, abra os olhos!

Leão



Você está compartilhando seus sentimentos com mais liberdade e seus relacionamentos são mais fáceis e fluentes. Concentre-se em sua espontaneidade.

Virgem



Você não consegue resistir ao seu gosto por desafios, mas tenha cuidado com os impulsos! Você não está sendo objetivo em tomar decisões --por mais radicais que sejam --em seus relacionamentos próximos.

libra



Você está no meio de uma luta interna. Evite tirar conclusões precipitadas e certifique-se de que você realmente vai dar uma boa olhada em si mesmo antes de se perder em caminhos inúteis.

Escorpião



Você vai se sentir completamente à vontade com o seu parceiro . É hora de aproveitar a vida e desfrutar dos prazeres do Cupido. Você está brincando com fogo sem querer.

Sagitário



Sua autoconfiança está aumentando e o está ajudando a superar os obstáculos que estavam em seu caminho. Não faça promessas que não serão sustentadas mais tarde.Consolide seus contatos e faça novos.



capricornio



Sua segurança emocional será a sua prioridade na sua vida amorosa. Isso será importante para você se tornar indispensável aos olhos de seu parceiro.

Aquário



Você sabe que seus sonhos não são realistas. Não seja pessimista, o problema que você enfrenta hoje é temporário. Não faça promessas insensatas sem uma reflexão séria.

Peixes



Você vai estar especialmente atraente. Tudo é possível hoje! Velhos sonhos podem se tornar realidade. Isso pode envolver um retorno ao passado e o desaparecimento de um obstáculo. Sua disposição é contagiante.



h oróscopo



QUIROGA

Agito

Muito barulho e agitação. Preste atenção naquilo que passa, pois tudo se vai rápido demais. Ainda bem que você está muito bem posicionado para aproveitar as oportunidades de vôo em seu ambiente imediato. Você faz excelentes negócios quando não é teimoso, portanto, seja flexível.