VIVER&

- 04:38

Mais divino

No ano em que comemora seu 6º aniversário no mercado da beleza, em São José dos Campos, o salão Divino Studio, das empresárias Gabriela e Viviane Budinos, resolveu "festejar" de cara nova! As irmãs Budinos acabam de contratar os arquitetos Marcelo Guedes e Thais Lellis para uma repaginada na casa com um grande desafio de inovar em tudo.

E o escritório de arquitetura projetou uma fachada mais imponente e moderna do charmoso salão do Jardim Esplanada. A recepção recebeu moveis de linhas retas em tons neutros, contrastando com o espaço café --para maior comodidade-- e uma vitrine com produtos exclusivos de beleza. Também foi reinaugurado o Studio de Pilates, contribuindo com a proposta de vida saudável somada à beleza. Também foi criada uma boutique de peças antenadas e, para agradar os seus clientes, foi remodelado o Espaço Noiva, para o público feminino, e a Barbearia do Bigode, exclusivo para os homens.

Março - mulher

No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o programa "Tudo com Estilo", pilotado por Carmem Alvim, presta sua homenagem à personalidades da região promovendo um saboroso bate-papo com mulheres empreendedoras. O especial será gravado hoje, em São José dos Campos, tendo como cenário o espaço Momentto, na Vila Bethania. Entre as entrevistadas, estão Vivian Salas, coaching comportamental, empresária e psicóloga que recentemente lançou o livro "Uma Mente Persistente"; a empresária Cristiane Rodrigues, da loja Intimissimi, no CenterVale; Sabrina Zinbly, da Mansão Eventos; Eliana Maia, da Tec Com Assessoria; Bernadete Bernardes, da empresa ComBrasil Alimentos; e a cakedesing Pri Prado.

'Dog' engarrafado

É de Vinicius de Moraes a frase "se o cachorro é o melhor amigo do homem, o whisky é o cachorro engarrafado". Para o empório Hopfields, a cerveja é que é o "mascote peludo" em forma de garrafa. Isso porque, na noite de hoje, a casa de São José dos Campos promove o Sea Dog Day, unindo os cervejeiros e seus companheiros de quatro patas, numa ação beneficente em prol da ONG Cão Sem Dono e tem como parceiras a GET Cervejas Especiais, a grife ANIMI e o psicólogo canino Thiago Diniz. A partir das 18 horas de hoje, quem passar pelo empório, no Jardim São Dimas terá a oportunidade de apreciar três torneiras da cervejaria: Sea Dog Wild Blueberry, Sea Dog IPA e Shipyard xxxx IPA. Sempre lembrando que os companheiros peludos serão muito bem-vindos deixando o evento mais completo!

Espuma

Falando em cerveja, a partir desse mês a Mestre-Cervejeiro, de São José dos Campos, loja que oferece enorme variedade de cervejas artesanais para presentes e consumo, passa a permitir que o cliente peça seu prato predileto delivery de comida para consumir na loja.

De acordo com o proprietário Florindo Neto, a ideia surgiu para complementar o atendimento no espaço que, por não ter perfil de bar, não conta com muitas opções de acompanhamentos, apenas alguns frios e queijos, mas oferece um local aconchegante para refeição e degustação com diversos rótulos para agradar todos os gostos, desde as importadas clássicas belgas ou alemãs até novidades das cervejarias nacionais, chope e a recém-chegada cerveja sem glúten. E o cliente que pedir sua refeição delivery na casa receberá uma taça do chope do dia para cada pessoa da mesa.



ADRIANA BRUNATO joseluiz.souza@ovale.com.br



COM SUCURSAIS E CORRESPONDENTES