áries

Você está disposto a fazer qualquer coisa para agradar e satisfazer o seu parceiro. Mas ele espera mais de você na forma de concessões, como ele já fez. Comporte-se de forma nobre e você não vai se arrepender.

Touro



O ambiente sentimental se acalmará e isso permitirá que você encontre coisas em comum com o seu parceiro. Hoje será um dia construtivo. Seu parceiro está mais comprometido do que imagina.

Gêmeos



Sentimentos de nostalgia estão prendendo você e, na verdade, estão mascarando o seu medo de se envolver mais. Saia de sua concha e se abra para os outros. Cuide melhor de sua saúde.

Câncer



Você vai notar que você realmente tem mais valores em comum com o seu parceiro do que imaginava, simplesmente mostrando outras propostas nas suas conversas. Sua natureza sociável lhe traz sorte.

Leão



Você sente que não consegue se expressar plenamente com o seu parceiro. Certifique-se de que isso está vindo dele antes de se sentir culpado. Você sente prazer em provocar.

Virgem



Você e seu parceiro vão ter alguns momentos intensos. O amor e a união andarão juntos e você vai achar mais fácil passar suas mensagens subliminares, onde as palavras não chegam.

Libra



Haverá alguma conexão, seja ela próxima ou distante, entre a amizade e o amor. Não hesite em pedir conselhos de alguém em quem confia e que está vendo a situação do lado de fora. Você vai resolver o resto.

Escorpião



Seus desejos estão fazendo com que você perca a paciência com os demais , tornando-o vulnerável aos olhos de seu parceiro. Pare para pensar e você verá que pode superar tudo isso.

Sagitário



Você vai entender melhor os valores do seu parceiro e como a sua mente funciona. Sua capacidade de se adaptar será a sua melhor qualidade. Você vai se deparar com uma restrição legal hoje.

CApricórnio



Suas aspirações para sua vida amorosa estão criando uma atmosfera ideal para o seu parceiro embarcar em seus desejos, sem necessidade de forçar as coisas. Se você for solteiro, encontros inesperados estão previstos.

Aquário



Você vai saber o que e como melhorar sua vida amorosa. Suas emoções estão empurrando você na direção certa. Encontros parecem ser extremamente promissores! Aproveite!

Peixes



Agora você está pronto para fazer concessões e isso será bom para o seu relacionamento. Se você for solteiro, este é um bom momento para sair e conhecer novas pessoas.



Se você estiver sofrendo uma injustiça, hoje é o dia para se manifestar, você será ouvido, compreendido e tem chances de ser compensado. De modo mais geral, é um bom dia para investir de forma inteligente, seja dinheiro ou sentimentos, você pode ter confiança em seus desembolsos.