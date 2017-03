VIVER&

Boas mãos

A médica Fernanda Bellei Rocha, ortopedista e cirurgiã especializada no tratamento de mãos, no hospital Orthoservice de São José dos Campos, está em Portland, em Oregon, nos Estados Unidos.

Mais precisamente participando de um curso de habilidade cirúrgica de lesões dos membros superiores ao lado de outros 30 ortopedistas de toda América Latina - com direito a um treinamento cirúrgico em laboratório especializado.

Foco feminino

Na tarde da próxima quinta, dia 16 de março, comemorando um ano de atividades na cidade, a Breton de São José dos Campos promove evento voltado para o feminino em suas múltiplas faces, em comemoração simultânea ao mês da mulher.

A empresaria Susi Toledo comanda as comemorações, que incluem exposição de telas da própria Susi; mostra fotográfica de mulheres atuantes da sociedade por Adriana Rebouça, do Esquadrão do Click; palestra sobre saúde com profissionais da clínica Claris; performance de moda pelo Boulevard Depot com DJ Atare; e a personal organizer Márcia Melo. O evento contara ainda com as participações dos salão Victorine, Maison du Café, Mio Sogno di Gelato, Enoteca Ferreti, Florence, Portobello Shop, Portale, DAS, Iluminare e Spazio Eletrodomésticos.

Quem comunica

Quem faz escala hoje, na Faap de São José dos Campos é o head trainer Eugênio Ferrarezi, a convite do Conselho da Mulher Empreendedora dentro do projeto Academia de Líderes. Mais precisamente para pilotar palestra sobre Comunicação Eficaz.

E, como sempre, o ingresso é solidário.

Aquecendo

Também na noite de hoje, o Polo Vale Decor, de São José dos Campos, promove um "esquenta" para a viagem ao Fasano Las Piedras, no Uruguai, marcando a reta final com os arquitetos que participam da campanha.

O encontro, que movimenta o Amicci da Anchieta, será regado à gastronomia e vinhos uruguaios, com chivito, puchero, ancho, choripán, doce de leite e alfajor, tudo para criar aquele clima da viagem que tem como destino o conceituado hotel Fasano Las Piedras, em Punta Del Leste, no Uruguai, em viagem que acontece no segundo semestre do ano.

Faça parte

O TEA de Guaratinguetá, grupo que nasceu nas redes sociais, formado por mães e profissionais, para a conscientização sobre o autismo, tem reunido nomes, como os das fonoaudiólogas Vanessa Nogueira e Edilene Argollo Vieira, especialistas no assunto, para trocar experiências diariamente e por meio de palestras on-line e cursos na área, em uma programação que se estenderá ao longo do ano.

E, na manhã do próximo dia 2 de abril, ele promove em Guará a 1ª Caminhada de Conscientização sobre o autismo -- sob a organização de Aline Maciel -- na av. Presidente Vargas. Camisetas de apoio a conscientização para ajudar na programação do grupo já podem ser adquiridas.

Movimento

No dia 1º de abril a Track&Field de São José dos Campos promoverá um evento inédito na cidade. Queridinho de celebridades como Grazi Massafera, Juliana Paes, Yasmin Brunet, Marina Ruy Barbosa, Deborah Secco e Sabrina Sato, Justin Neto criou o Dance Clip, uma o modalidade inspirada nas coreografias do mundo dos clipes trazendo os movimentos e atitudes tão desejados pelos expectadores para dentro das academias.

Em São José, a aula, que permite a participação dos mais variados perfis e idades, acontecerá as 8h no Colinas Shopping, com duração de 1 hora e meia.

O evento conta com o apoio do Colinas Shopping, da Cia. Athletica, da Maria Filó, do empório Prime Meat, da Osten Group e do blog "Clube de Duas".



