VIVER&

- 04:37



áries



Você vai precisar de uma prova de que é amado em abundância hoje a fim de se sentir completamente sereno. Sua forma de pedir esse tipo de atenção é ideal para evitar que seu parceiro se sinta sufocado.

Touro



Você tem todas as facilidades com o seu parceiro. É hora de realmente tirar o máximo dos prazeres de hoje. Você está mantendo suas dúvidas a uma distância saudável.

Gêmeos



O amor é de suprema importância para você hoje. Seja qual for sua situação, você vai se sentir positivamente inspirado para uma maior aproximação de seus ideais. Não desista. Você precisa recarregar suas baterias.

Câncer



Seria bom para você prestar mais atenção no seu parceiro, especialmente quando ele vê as coisas de maneira diferente de você, não negue isso. Diminua a velocidade e tente relaxar.

Leão



Você vai estar mais relaxado, mas ainda sente uma tensão interior. Isso vai provar que as perguntas que você está fazendo estão começando a dar resultado... E isso é apenas o começo.

Gêmeos



Você será capaz de lidar com assuntos difíceis com seu parceiro e também será capaz de encontrar as palavras certas e de ser honesto sem chocar. O céu estará azul desde que você seja você mesmo. Observe, mas não julgue.

Libra



Seus poderes sedutores estarão presentes. Você está no processo de mudança e de tentar melhorar a qualidade de seu relacionamento. Você terá a chance de colocar a primeira pedra hoje.

Escorpião



Você não vai encontrar dificuldades para deixar o seu parceiro à vontade e convencê-lo a fugir da rotina, que não é útil para você hoje... Marte está estimulando a sua vida amorosa!

SAgitário



Você agora tem uma imensa necessidade de se concentrar em sua vida privada e de fazer melhorias. Reconsidere seu atual senso falso de segurança, que já não tem nenhuma utilidade. Você precisa se movimentar rápido.

Capricórnio



Você está criando suspeita onde não há necessidade. Isto vem de seus medos e não de seus instintos. Seu desafio será superá-los para poder alcançar seus objetivos.

Aquário



Você se sentirá muito à vontade com seu parceiro. É hora de aproveitar os prazeres do momento. Mantenha uma distância saudável das suas dúvidas. Há previsão de reconhecimento.

Peixes



Sua capacidade de fazer sacrifícios pelas pessoas próximas a você será útil. Isso lhe permitirá reforçar relações emocionais duradouras. Você receberá boas notícias relacionadas com dinheiro. Trabalhe suas relações.



h oróscopo



QUIROGA

encontros

A lua o impulsiona para além, em direção aos outros e a suas aspirações. Demore um pouco no banho antes de sair: hoje, todos querem mostrar o melhor de si, os encontros podem ser, para alguns, determinantes, seja no amor ou no trabalho.