VIVER&

- 04:37

Grinalda

Parece até predestinação Will Rogers Pimentel ter nascido num dia 6 de maio, mês normalmente dedicado às noivas e aos casamentos. Pernambucano no RG , mas que escolheu São José dos Campos para morar, Will iniciou a carreira profissional aos 14 anos aqui mesmo na cidade, passando depois por São Paulo e algumas cidades no interior da Espanha.

Especializado em alta costura, com um estilo clássico mas com muita personalidade, é ele quem assina atualmente a marca Victoriana, das empresárias Gisele Freymann e Jéssica Freymann, um ateliê de alta costura que é especializado em vestidos de noiva e festa.

E a nova coleção da Victoriana traz uma tendência das linhas retas, com tecidos vaporosos e uma moda mais sofisticada e contemporânea.

Mulher rendeira

Tendo como tema "Decor + Fashion 2017", a Artefacto da Haddock Lobo, em São Paulo, convidou diversos arquitetos e designers de interior consagrados para criar ambientes em homenagem a estilistas e criadores da moda! Nomes como Alexandre Herchcovitch, Lino Villaventura e Constanza Pascolato são alguns dos inspiradores!

Coube a Olegário de Sá e Gil Cioni homenagear a estilista Martha Medeiros. A alagoana, maestrina das luxuosas rendas feitas à mão, vai ser a homenageada do arquiteto e do designer de interiores em forma de Loft.

O local é, na verdade, é ao mesmo tempo um recanto para suas criações e também parada de descanso em suas infinitas viagens de trabalho.

"Martha representa bem a brasileira, mulher guerreira, talentosa e versátil. Prova disso é o novo ateliê inaugurado em Los Angeles, EUA, mais um fora do país", comenta Olegário, que é de Taubaté.

O espaço de 70 m², dividido entre área interna e jardim do paisagista Marcelo Faisal, é, portanto, reflexo dessa reconhecida nordestina e de suas obras primas, misturando toques de brasilidade, feminilidade e trazendo a sofisticação da trama de cada uma de suas rendas, exclusivas e feitas sob medida.

A Mostra "Decor + Fashion 2017" da Artefacto São Paulo, ganha um coquetel VIP hoje e abre ao público neste sábado (11).

Urso fashion

Acaba de ser lançado em São Paulo, no mercado de moda alternativa, a marca MC Bear Sócios, sob a coordenação e criação dos empresários e sócios Renato Mansur e Diogo Costa. Este último, de Guaratinguetá. Linha masculina que incluem t-shorts e bonés dirigida a um público diferenciado via redes sociais, a MC Bear Store tem como um de seus divulgadores o ator Tadeu Aguiar, amigo dos empresários e garoto propaganda informal da nova marca.

Revelando

Termina hoje, no Colinas Shopping, em São José dos Campos, a semana com o conceito "Por trás de toda mulher existe uma grande mulher, revele-se", com série de palestras sobre diversos assuntos do universo feminino como autoestima, relacionamentos, alimentação, postura profissional. Para a manhã dessa sexta, está agendada a palestra "A construção do feminino. Por que me visto assim?". É a última chamada também para a participação do ensaio fotográfico gratuito com a fotógrafa Adriana Rebouças, do Esquadrão do Click, que vem maquiando e fotografando as clientes que passam pelo Centro de Compras durante o período da ação.